دراسة: 6 علامات "غبية" تدل على أنك تتمتع بذكاء استثنائي

يقول علماء النفس إن البشر أصحاب الذكاء الحاد يتسمون بصفات لا تظهر لدى أصحاب القدرات العقلية الاعتيادية، وحدد العلماء هذه الصفات فهي تختلف بين الشكل والسلوك وطريقة التفكير.

وفيما يلي تستعرض الوطن أهم السمات التي تميز الأذكياء، وفقًا لـ"روسيا اليوم":

1- العيش من دون جدول يومي:

أوضحت نتائج معظم الدراسات أن الأذكياء الحقيقيين يعيشون وفق إيقاعهم البيولوجي، وعادة لا ينامون ولا يستيقظون مع الآخرين، كما لخصت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن الموهوبين يميلون إلى السهر ليلًا ولا ينامون حتى الصباح.

2- ضعف الثقة بالنفس:

لا يملك الأذكياء الثقة بأنفسهم بشكل كبير، بسبب أن دماغهم يبلغهم بأنه من السهل جدًا ارتكاب الأخطاء. وهذه الظاهرة في علم النفس تسمى تأثير "دانينج - كروجر"، حيث إن الأذكياء ينتبهون جيدًا لأخطائهم، لذلك يميلون إلى اعتبار الآخرين أكثر كفاءة.

3- الحساسية الشديدة من طريقة تناول الطعام:

من المعروف عن الأذكياء أنهم يتميزون بحساسيتهم الشديدة من طريقة تناول الطعام، لأن الشخص الذكي جدًا يكون عادة حساس من الأصوات والضوضاء لأنها تشتت التفكير.

4- لون العين:

اوضحت نتائج الدراسات، التي أجريت في جامعة لويزفيل الأمريكية، أن الأشخاص بلون عيون رمادي أو بني لهم قدرة تفكير غير طبيعية مقارنة بالآخرين.

5- الرسم في أوقات الفراغ:

تبين أن الذين يميلون إلى الرسم الميكانيكي في وقت الفراغ لهم مؤشر ذكاء "IQ" مرتفع جدًا.

6- السلبية:

يميل الأذكياء دائمًا إلى النظر للأوضاع في الوسط المحيط بصورة سلبية، كما يفكرون دائمًا بالمشكلات القائمة، وبحسب علماء فيسيولوجيا الأعصاب، فإن إدراك الحقيقة من قبل الأذكياء يعد نتيجة نشاط عفوي لأدمغتهم. وتعزيز نشاط الدماغ يؤدي إلى تحليل وتفصيل العمليات الفكرية ويجبرهم على رؤية المشكلات الحياتية بوضوح.