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النوم في غرفة شديدة الحرارة يبعث على الكوابيس المروعة

النوم في غرفة شديدة الحرارة يبعث على الكوابيس المروعة

النوم في غرفة شديدة الحرارة يبعث على الكوابيس المروعة

منذ 44 دقيقة
"درجة حرارة الغرفة".. تعرف على الأسباب العلمية التي تجعلك تحلم بكوابيس

"درجة حرارة الغرفة".. تعرف على الأسباب العلمية التي تجعلك تحلم بكوابيس

كتب: رامي الجزيري

كشف أحد الخبراء أن النوم في غرفة شديدة الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى مشاهدة كوابيس مروعة لا تخلو من الأشباح والوحوش.

ونصح الدكتور، نيل ستانلي، الرئيس السابق لجمعية النوم البريطانية، بأن تكون درجة الحرارة داخل الغرفة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، أثناء النوم وذلك لان النوم في غرفة دافئة جدا يمكن ان يؤدي إلى اضطرابات النوم، ما يجعلنا أكثر عرضة لمشاهدة الكوابيس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف ستانلي موضحا: "لكي نحظى بقسط جيد من النوم، يجب أن نفقد درجة مئوية من حرارة أجسامنا الداخلية، التي تقارب 37 درجة مئوية. وعادة ما نفقد درجة واحدة من خلال الرأس أو الوجه. وفي حال كنت نائما في غرفة دافئة للغاية، فإن جسمك لن يستطيع فقد هذه الحرارة".

كما أكد ستانلي أن النوم في غرفة درجة حرارتها مناسبة، يمكن أن يمنع الشخير واضطرابات أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم.

وحذر الدكتور ستانلي من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لأن ذلك يمكن أن يزيد من درجة حرارة جسمك الداخلية، ما يصعب إمكانية فقدان الحرارة. ومن الأفضل الحفاظ على غرفة النوم في ظروف لطيفة وباردة.

وقدم مجلس النوم في بريطانيا نصيحة مماثلة هذا الربيع، تقول: "حافظ على درجة حرارة متوسطة في غرفتك، ففي حال كانت مرتفعة للغاية أو منخفضة، فلن تنام بشكل سليم".

أما مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، فقالت: "إذا كانت غرفتك باردة، وليست دافئة، فسيكون النوم أفضل طوال الليل".

وتشير اضطرابات النوم إلى أن البالغين أكثر عرضة لتجربة حالة تسمى "حركة العين السريعة"، ما يجعل النائمين يدخلون جسديا في أحلام حية وغير سارة، مع سماع أصوات وحركات مفاجئة وتحريك الذراع والساق بشكل عنيف.

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