بالفيديو| عقاب غريب.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني

المدرس في أثناء رميه للتلاميذ
يلجأ بعض المعلمين إلى معاقبة طلابهم بالكثير من الطرق، ولكن مافعله مدير إحدى المدارس اليمنية هو اتباع أسلوب جديد عنيف في معاقبة الطلاب.
فأقدم مدير مدرسة بقعطبة شمال الضالع، إلى رمي الطلاب "المشاغبين" من الدور الثاني، في مشهد غريب على الأنظار، بحسب "العربية"
وأظهرت الصور مدير مجمع السعيد التربوي (ن، ج) الواقع وسط مدينة قعطبة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وهو يرمي طالبين من الدور الثاني، إلا أن الصدفة أو ربما حسن حظ الطالبين أسعفهما، فقد خففت مظلة موضوعة في الأسفل من تضرر الطالبين جراء ذلك "العقاب" العنيف.
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