بعد صورته مع "المحمدي".. " أستون فيلا" الفريق المفضل للأمير وليام

بعد فوز فريق "نادى أستون فيلا" في دورى الدرجة الثانية الإنجليزي، على فريق كارديف في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد، نشر أحمد المحمدي لاعب الفريق الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة تجمعه مع الأمير البريطاني الأمير ويليام تشارلز، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق المحمدي، على الصورة قائلًا: "نتيجة رائعة الليلة الماضية".

ووجه مدرب "أستون فيلا" ستيف بروس، شكره لدوق كامبريدج لإلهامه الفريق، لحديثه مع اللاعبين، حيث أحرز مهاجم الفريق "جاك جريليش"، هدفًا رائعا، بعد أن نزول الأمير وليام لغرفة خلع الملابس.

وكشف المدرب بروس، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأمير وليام، الذي كان بصحبة المهاجم السابق جون كارو، تحدث إلى اللاعبين قبل المباراة.

وقال "بروس": "يشرفنا أن الملك المستقبلي هو أحد مشجعي أستون فيلا".

يعد "أستون فيلا" هو الفريق المفضل للأمير وليام، دوق كامبريدج، وأول وريث للعرش البريطاني، منذ طفولته، يحرص دائمًا على حضور المبارايات.

قال الأمير وليام، في مقابلة له مع "بي بي سي" البريطانية، "منذ وقت طويل في المدرسة، دخلت إلى ملعب كرة القدم، وكنت أبحث عن الأندية، كل أصدقائي في المدرسة كانوا إما من مشجعي مانشستر يونايتد أو مشجعي تشيلسي، ولم أكن أرغب في هذا السباق الطاحن".

وأضاف الأمير وليام: "أردت أن يكون لدي فريق يمكن أن يعطيني لحظات أكثر عاطفية".