"هرمون الحب"ليس فقط للبشر.. يظهر أيضا في الطيور

اكتشف باحثون يابانيون أن الهرمون "الأوكسيتوسين" والمسمى "هرمون الحب"، يوجد في حيوانات لا علاقة لها بالثدييات.

و"الأوكسيتوسين" موجود في دماغ الإنسان، اكتسب شهرة شعبية بسبب دوره في تنظيم السلوكيات المتنوعة، مثل التعاطف، والحب، والترابط بين الأمهات والأطفال، ورغم من اشتراكها في السلوكيات المعقدة التي تبدو بشرية جدًا، فإن الأوكسيتوسين موجود أيضًا في الحيوانات الأخرى.

وقال الدكتور جوان دوكي، عالم الأعصاب في جامعة نبراسكا لينكولن: "نسمي هذا الهرمون "ميزوتوسين" في الطيور، ولكن هذا هو في الأساس الأوكسيتوسين"، وفقا لموقع "روتانا".

وأوضح الخبراء أن هرمون الحب في الطيور يجعلها أكثر سخاء عندما يتعلق الأمر ببناء عش أو مشاركة الطعام، مثلما يجعل البشر أكثر سخاء مع أصدقائهم ومع من يحبونهم.

وأجرى العلماء اليابانيون بعض التجارب المتعلقة بخيار الطعام، وذلك عندما وضعوا الديدان اللذيذة لطيور "بينيون جاي" وهو طائر اجتماعي، ووضعوا زملاءهم في أقفاص مجاورة، ومع حقن الطيور بهرمون الميزوتوسين زاد سخاء الطيور التي كانت تطعم الطيور في الأقفاص المجاورة من طعامها برغبة متزايدة.