بالفيديو| كارميلا تنتزع حزام السيدات من ابنة ريك فلير في ثوانٍ معدودة

في لحظات مثيرة انقلبت الموازين، وانتزعت المصارعة كارميلا حزام بطولة سيدات "سماك داون" من البطلة شارلوت فلير، ابنة المصارع الأسطوري المعتزل ريك فلير.

واستغلت كارميلا اعتداء مصارعتين أخريين بوحشية على شارلوت، لتدخل كارميلا إلى الحلبة وهي تحمل حقيبة Money In The Bank، والتي تتيح لحاملها دخول أو خوض أي مباراة في أي وقت والفوز بسهولة مستغلا إنهاك وتعب خصمه من المباراة السابقة، وهو ما فعلته كارميلا، حيث سددت ركلة إلى وجه شارلوت التي كانت منهكة تماما لتسقط أرضا وتثبت كارميلا أكتافها وتفوز بحزام البطولة في ثوانٍ معدودة.