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بالفيديو| مباراة ممتعة بين دانيال براين وإيه جي ستايلز تنتهي بدون فائز

منذ 42 دقيقة
براين ضد ستايلز

براين ضد ستايلز

كتب: محمد رمضان

عاد النجم دانيال براين، ذو الـ36 عاما، إلى الحلبة مرة أخرى بعد تمام شفائه، وفاز في راسلمينيا مع شين ماكمان على سامي زين وكيفين أوينز، وخاض مباراة أخرى مثيرة فجر اليوم في عرض "سماك داون" الأسبوعي، ضد المصارع المتألق إيه جي ستايلز، بطل WWE، البالغ 40 عاما.

واستمتع الجمهور بالحركات الأكروباتية القوية للمصارعين المتألقين، ولكن اقتحم المصارع الياباني شينسكي ناكامورا المباراة واعتدى على المصارعين ما تسبب في إلغاء المباراة دون فائز.

ومنذ هزيمته على يد البطل "ستايلز" في راسلمينيا ثم اعتدائه على البطل بعد المباراة، تحوَّل ناكامورا إلى الشخصية المكروهة على الحلبة وأصبحت عبارة Boo والإشارة بأصابع الإبهام إلى أسفل، هي ردود الفعل التي يجدها المصارع الياباني من الجمهور الآن.

 

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