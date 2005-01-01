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بالفيديو| تعيين المصارعة الشابة بايج مديرة لـ"سماك داون" بعد اعتزالها

منذ 58 دقيقة
بايج وشين ماكمان

بايج وشين ماكمان

كتب: محمد رمضان

في مفاجأة لجماهير المصارعة الحرة، أعلن شين ماكمان، مفوض عرض "سماك داون" الأسبوعي، استقالة المصارع دانيال براين، من منصب مدير "سماك داون"، وعودته إلى الحلبة بعد شفائه، وتعيين المصارعة الشابة بايج، مديرة للعرض خلفا له، وذلك بعد إعلانها اعتزال اللعب على الحلبة بالأمس بسبب إصابة عنيفة ألمت برقبتها منذ شهرين.

وقالت بايج، ذات الـ25 عاما، إنها ستفعل ما بوسعها لتقديم عروض ومباريات ممتازة للجمهور، وأعلنت عن أول مباراة ستقام في نهاية العرض، وهي مباراة دانيال براين، المدير السابق لـ"سماك داون"، ضد بطل WWE إي جي ستايلز، وهو ما أثار حماسة واستحسان الجمهور.

وعلى مدار تاريخها الذي بدأته عام 2005، كانت بايج مصارعة قوية ومتألقة وفازت بعدة أحزمة لبطولة السيدات.

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