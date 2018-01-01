بالفيديو| أول رد فعل من جون سينا بعد هزيمته من أندرتيكر في راسلمينيا

نشر نجم المصارعة جون سينا، فيديو عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، بالأبيض والأسود وهو يعزف على البيانو موسيقى حزينة، فيما يبدو أنه أول رد فعل له بعد هزيمته على يد أندرتيكر في "راسلمينيا 34".

وتعرض "سينا"، البالغ 40 عاما، لهزيمة من أندرتيكر، البالغ 53 عاما، في راسلمينيا في مباراة ارتجالية قصيرة عمرها 3 دقائق فقط، حيث كان سينا في البداية جالسا بين المشجعين، ثم دار حوار هامس بين سينا وأحد الحكام، ليجري سينا على الفور ويدخل غرفة خلع الملابس، ثم يظهر مرة أخرى على الحلبة، وتنطفئ الأنوار فجأة، ويظن الجميع أن أندرتيكر قادم، ولكن من ظهر هو المصارع إلياس.

وواجه جون سينا مواجهة ضد إلياس، وحقق الفوز ولكنه لم يكن سعيدا، وهم بالخروج من الحلبة، ليحدث ما تنتظره الجماهير، ويظهر أندرتيكر بشكل مفاجئ، ويخوض مواجهة قوية ضد سينا، ويحقق أندرتيكر الفوز.