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احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

منذ 37 دقيقة
احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

كتب: رامي الجزيري

بعد التاكد من أن التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي مثل "واتس آب" و"فيس بوك" و"سناب شات"، تتجسس على المستخدمين عبر الهواتف فمن الممكن أن تقع هذه البيانات الخاصة في أيدي القراصنة.

فيما يلي تستعرض "الوطن" ست خطوات يمكن من خلالهم ان تحمي نفسك من التجسس، وفقًا لـ"سبوتنيك".

- الحرص على استخدام برامج مكافحة الفيروسات والحماية على الإنترنت.

- إذا كنت تستخدم ميكرفون منفصل، انزعه حينما لا تستخدمه، وإذا كانا مدمجين تأكد من إعداداتهما بشكل يحمي خصوصيتك.

- غطي الكاميرا الخاصة بالهاتف والحاسوب المحمول بشريط لاصق.

- تحقق من إعدادات التطبيقات لديك، فلماذا يحتاج "تويتر" أو "فيسبوك" للوصول للميكرفون.

- لا تضغط على الروابط مجهولة المصدر ولا تتفاعل معها.

- حدث نظام هاتفك المحمول سواء كان IOS أو Android، كلما طرحت الشركة تحديثا جديدا.

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