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فيديو| رجلان يعتديان بصورة وحشية على عجوز طلب راتبه مبكرا

اليوم PM 06:35
الاعتداء على عجوز

الاعتداء على عجوز

كتب: وكالات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو مروع يظهر رجلان وهما يعتديان بالضرب المبرح على عجوز عمره 66 عامًا، وذلك لمطالبته براتبه مبكرًا عن الموعد المحدد لشراء ضرورياته اليومية.

وأوضحت الصحيفة، أن الرجلين أفقدا المسن وعيه وكسرا أنفه من شدة الضرب، وذلك في الحادث الذي وقع بنفق مشاة بمدينة براشوف برومانيا.

وكان العامل العجوز دوميترو نيكولاي طلب من رئيسه في العمل راتبه، لكنه تفاجئ أثناء تحركه داخل النفق بضربات وركلات تمكن من تفادي بعضها، وعندما حاول النهوض أجبراه بالقوة وأسقطوه أرضًا.

وجمعت مجموعة من الأشخاص تبرعات مالية لكي تساعد في علاج نيكلاوي كما تبرع البعض بالملابس ودفع إيجار مسكنه لمدة 12 شهرًا وعرض إصلاح أسنانه المكسورة مجانًا.

وبعدما استعاد نيكولاي وعيه بالمستشفى كشف لوسائل الإعلام المحلية أنه يعمل لدى أحد الشابين اللذين اعتديا عليه، مضيفًا أنه يعمل رغم كبر سنه لأنه بحاجة للمال.

وألقت الشرطة القبض على الشابين ميرسيا ميهاي كونستانتين البالغ من العمر 23 عامًا، وسيبلينش أدريان عمره 18 عامًا.

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