لاعب كرة شهير ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه

نشر أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني المُعار إلى فريق باشاك شهير التركي، صورة أثناء قيام زوجته أصليهان دوجان بغسل قدميه، وعلق عليها قائلاً: "طبيبتي الفيزيائية الجديدة".

وتسبب منشور توران، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" في حالة من الجدل داخل تركيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يدلي توران وزوجته بأية تصريحات إضافية حول الأمر.

وأثارت صورة غسل القدمين ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم النساء، اللاتي اعتبرن الأمر إهانة للمرأة.

وكان المغني التركي علي شان، قد تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بإعلانه أنه يرغب الزواج من سيدة تقوم بإلباسه الشبشب.