"يوتيوب" يواجه اتهامات باستغلال الأطفال

يواجه موقع "يوتيوب" التابع لشركة "جوجل" اتهامات بانتهاك قوانين حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من خلال جمعها للبيانات والإعلانات.

ووفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية تواجه هذه الاتهامات عقب شكوى مقدمة ضدها من قبل تحالف مكون من 23 مجموعة من مجموعات حقوق المستهلكين ومناصرة الأطفال والخصوصية إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، والتي تحثها من خلالها على فرض عقوبات على شركة جوجل التي تقاعست فيما يخص الامتثال لقوانين حماية الأطفال.

وبحسب الشكوى فإن "يوتيوب" يحقق مبالغ ضخمة من المال عن طريق جمع معلومات محددة عن الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، على الرغم من أنها توجه خدمتها للأطفال فوق عمر الـ13.

ومن بين المعلومات التي تستغلها الشركة، هي تحديد موقعهم الجغرافي، وأنواع الأجهزة المستخدمة، وأرقام الهواتف المحمولة، وعادات التصفح، ومعرفات الأجهزة، وذلك من أجل تحديد الأشخاص وتتبعهم عبر مواقع الويب والخدمات المختلفة، وذلك دون الحصول على موافقة الوالدين كما هو مطلوب بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ويحث التحالف شركة جوجل على تغيير طريقة إدارة المحتوى للجمهور الأصغر بالعمر، كما يريد التحالف من يوتيوب دفع غرامة مالية تصل إلى مليارات الدولارات مقابل استفادته المزعومة من عادات مشاهدة الأطفال.

وردت "يوتيوب" من جانبها على لسان متحدث باسم الشركة لقناة CNBC "لطالما كانت حماية الأطفال والعائلات أولوية قصوى بالنسبة لنا، سنقرأ الشكوى المقدمة بدقة ونقيم ما إذا كان هناك أشياء يمكننا تنفيذها لتحسينها، ونظرًا إلى أن يوتيوب ليست منصة مخصصة للأطفال فقد استثمرنا موارد كبيرة في إنشاء تطبيق يوتيوب للأطفال لتقديم البديل، بحيث يعتبر التطبيق مخصص للأطفال".