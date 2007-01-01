في يوم ميلاده.. 13 معلومة لا تعرفها عن عمر الشريف

لم يترك "الفنان العالمي" خلال مشواره الفني القضايا الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلد لمناقشتها في أعماله الفنية التي حفرت نفسها في تاريخ السينما المصرية، حتى الوحدة الوطنية في فيلم "حسن ومرقص" الذي ناقش فيها المشاكل والصعوبات التي تواجه المسيحي والمسلم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم ظلوا متماسكين سويا ولا يفرق بينهم شيء، والتي ألقت الأحداث بظلالها عليها هذه الأيام بالتزامن مع ذكرى ميلاده، مع حادث تفجيري كنيستين بطنطا والإسكندرية، ليأتي فيلمه ويكون ملمحا إيجابيًا للتلاحم بين طوائف الشعب.

وفي ذكرى ميلاد عمر الشريف ترصد "الوطن" بعض المعلومات عنه.

- غير اسمه من ميشيل ديمترى شلهوب إلى عمر الشريف واعتنق الإسلام.

- ولد عمر الشريف عام 1932 في مدينة الإسكندرية، من أسرة مسيحية كاثوليكية، والده لبناني يعمل في تجارة الأخشاب، ووالدته مصرية.

- بدأ مشواره الفني خلال خمسينيات القرن الماضي في السينما المصرية.

- وكانت بداية مشواره الفني إلى العالمية في أوائل الستينيات عندما التقى بالمخرج البريطاني العالمي ديفيد لين، الذي رشحه لتأدية دور في فيلم "لورنس العرب" عام 1962.

- "لورانس العرب" هو اللقب الأشهر للنجم العالمي عمر الشريف، المأخوذ من اسم الفيلم الذي شارك فيه.

- فاز بجائزتي جولد جلوب، كأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم "لورانس العرب"، ورشح كأفضل ممثل مساعد لجائزة ليكون بذلك أول عربي يرشح لتلك الجائزة.

- وفي عام 1965 حصل على جائزة جولد جلوب كأفضل ممثل درامي عن فيلم "دكتور جيفاغو".

- تزوج من فاتن حمامة عام 1955 وكانوا ثنائي السينما، وأنجبا ابنهما طارق وانفصل عنها في منتصف السبعينيات.

- قدم في مشواره الفني مسلسل واحد فقط "حنان وحنين" وعُرض في شهر رمضان عام 2007.

- التقى الشريف بفتاة بإيطاليا في ليلة رأس السنة، وقضيا ليلة سويا نتج عنها إنجاب ابنا، حيث قررت الفتاة بعد رؤية صورة له قبل مقابلته أن تنجب منه وتحتفظ بالطفل ولم تقوم بإخباره عن نيتها وبعد أعوام أرسلت له صورة لابنه لكن لم يعترف "لورانس العرب" به وعندما وصل الابن لسن 15 عاماً التقى به، ولكن حديث "الشريف" كان قاسيا معه عندما قال له: "أى شىء تحتاجه منى؟، مال أو طعام، أنا على أتم الاستعداد، لكنني لا أستطيع أن أكون أباً لك، فأنا لم أتعرف على والدتك سوى ليلة واحدة،" ولكن اعترف به بعد أن أصاب بالعجز وفقا لكلامه في حوار تليفزيوني، موضحا أنه لم يعترف في بداية الأمر خوفا من غضب نجله طارق.

- كان الشريف يعيش في منتجع الجونة السياحي على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة، قبل تدهور حالته بسبب مرضه بـ"الزهايمر"، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى للأمراض النفسية والعصبية بعد أن أكد الأطباء أنه أصبح في مرحلة متقدمة ويصعب علاجه وإقامته في الفندق نتيجة عدم أمكانه حتى معرفة أقرب الناس إليه، ما جعله يفتعل المشكلات في بعض الأحيان.

- قال ابنه طارق الشريف قبل وفاة والده، في تصريحات سابقة لصحيفة "تليجراف" البريطانية، إن حالة والده تدهورت، حيث وصل الأمر لعدم تذكره لوفاة الفنانة الراحلة فاتن حمامة أو أسماء أعماله الشهيرة.

- وتوفى الشريف في 10 يوليو 2015، عن عمر ناهز 83 عامًا.