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بالفيديو| عمر الشريف يغني بالإسبانية والإنجليزية والفرنسية

منذ 38 دقيقة
عمر الشريف

عمر الشريف

كتب: أروا الشوربجي

وقف عمر الشريف إلى جوار كبار نجوم السينما العالمية، ممثلا لمصر في الخارج، ذاع صيته ووصل إلى المكانة العالمية وسط هوليوود، فحل ضيفا على البرامج العالمية يتحدث عن أدواره، ويغني كنجم السهرة.

بجانب موهبة عمر الشريف في التمثيل، فهو عاشق للغات، وكان يجيد تحدث 5 لغات بطلاقة وهي "العربية، الانجليزية، الفرنسية، الإسبانية واليونانية"، ويمتلك صوتا مميزا فغنى في فقرات غنائية باللغات التي اتقنها مثل العربية.

عرض عام 1981، البرنامج الفرنسي الشهير"NUMERO 1" وغنى فيه الشريف مجموعة من الأغاني منها أغنية التانجو المشهورة "Caminito" باللغة الإسبانية وأخرى باللغة الفرنسية.

غنى الشريف أغنية أخرى باللغة الفرنسية في دويتو مع الفنانة الفرنسية ميراي ماثيو.

وفي فيلم "funny girl" الذي تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1968، قدم أغنية باللغة الإنجليزية للممثلة الأمريكية الكبيرة باربرا سترايسند.

وفي ليلة رأس سنة عام 1988، تشارك الغناء مع المغنية الفرنسية جين بيركين، لأغنية " As time goes by".

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