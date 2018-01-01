بالفيديو| العملاق والطفل يتنازلان عن حزامي بطولة الزوجي بسبب "المدرسة"

تنازل المصارع العملاق برون سترومان والصبي نيكولاس عن حزامين بطولة "رو" للزوجي، بسبب انشغال نيكولاس، ذو الـ10 سنوات، بالدراسة.

وقال سترومان وهو يسلم الحزامين لكيرت أنجل، مدير عرض "رو"، بعد أن ينتهي نيكولاس من الدراسة سنعود للفوز بهذين الحزامين، واستعار الطفل نيكولاس العبارة الشهيرة لـ"سترومان"، وهي get these hands، وهو ما نال استحسان الجمهور في قاعة العرض.

وكان برون سترومان قد اختار هذا الطفل ليخوض مباراته أمام شيماس وسيزارو في راسلمينيا 34، بالأمس، وفازا بالحزامين لمدة يوم واحد ثم تنازلا عنهما اليوم.