بالفيديو| دموع المصارعة الشابة بايج أثناء إعلان اعتزالها

أعلنت المصارعة بايج paige، ذات الـ25 عاما، اعتزالها لعبة المصارعة الحرة، بسبب إصابة خطيرة تعرضت لها في رقبتها منذ أشهر وأجبرتها على الابتعاد عن القتال على الحلبة، والاكتفاء بمرافقة زميلتيها في عروض "رو" للمصارعة الحرة في WWE.

وبكت بايج أثناء كلمتها فجر اليوم في عرض "رو" الأسبوعي، حيث شكرت الجمهور وزملاءها المصارعين، وهتف الجمهور لها قائلا: "هذا بيتك.. هذا بيتك"، فكان رد المصارعة الشابة: "بالطبع هذا بيتي ولن أبتعد عنكم".

وكانت المصارعة ساشا بانكس وجهت ركلة قوية من الخلف إلى بايج، خلال مباراة مصارعة منذ شهرين، وتسبت في إصابة خطيرة لـ"بايج" أدت لابتعادها عن القتال واعتزالها.