آخر الأخبار

بالفيديو| دموع المصارعة الشابة بايج أثناء إعلان اعتزالها

بالفيديو| دموع المصارعة الشابة بايج أثناء إعلان اعتزالها

العثور على حفريات لإنسان عمره 88 ألف سنة في السعودية

العثور على حفريات لإنسان عمره 88 ألف سنة في السعودية

بالصور| طفلة تولد بجزء ناقص في رأسها

بالصور| طفلة تولد بجزء ناقص في رأسها

أمريكي يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قتل أمه وصديقه ثم ينتحر

أمريكي يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قتل أمه وصديقه ثم ينتحر

بالفيديو| دموع المصارعة الشابة بايج أثناء إعلان اعتزالها

منذ 29 دقيقة
بايج أثناء إعلان اعتزالها المصارعة

بايج أثناء إعلان اعتزالها المصارعة

كتب: محمد رمضان

أعلنت المصارعة بايج paige، ذات الـ25 عاما، اعتزالها لعبة المصارعة الحرة، بسبب إصابة خطيرة تعرضت لها في رقبتها منذ أشهر وأجبرتها على الابتعاد عن القتال على الحلبة، والاكتفاء بمرافقة زميلتيها في عروض "رو" للمصارعة الحرة في WWE.

وبكت بايج أثناء كلمتها فجر اليوم في عرض "رو" الأسبوعي، حيث شكرت الجمهور وزملاءها المصارعين، وهتف الجمهور لها قائلا: "هذا بيتك.. هذا بيتك"، فكان رد المصارعة الشابة: "بالطبع هذا بيتي ولن أبتعد عنكم".

وكانت المصارعة ساشا بانكس وجهت ركلة قوية من الخلف إلى بايج، خلال مباراة مصارعة منذ شهرين، وتسبت في إصابة خطيرة لـ"بايج" أدت لابتعادها عن القتال واعتزالها.

أخبار متعلقة

بالفيديو| إحدى مفاجآت "رويال رامبل".. ري ميستيريو يعود إلى حلبة WWE

بالفيديو| إحدى مفاجآت "رويال رامبل".. ري ميستيريو يعود إلى حلبة WWE

بالفيديو| هل يتعرض كيفين أوينز وسامي زين للطرد من WWE؟

بالفيديو| هل يتعرض كيفين أوينز وسامي زين للطرد من WWE؟

بالفيديو| ستايلز يفوز بحزام WWE.. ويواجه "الوحش" في "سيرفايفر سيرياس"

بالفيديو| ستايلز يفوز بحزام WWE.. ويواجه "الوحش" في "سيرفايفر سيرياس"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

فاجأ المصارع الأسطوري أندرتيكر، النجم جون سينا، في عرض "راسلمينيا 34" اليوم، وذلك بعد أسابيع من استفزازات سينا لأندرتيكر

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

بالفيديو| لحظة رعب.. سيارة "غير مستقرة" على الطريق

بالفيديو| لحظة رعب.. سيارة "غير مستقرة" على الطريق

في لحظة مرعبة، فقد فيها سائق سيطرته على سيارته، واصطدم بحاجز على جانب الطريق.

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بالفيديو| شاب يقفز من فوق قطار مسرع.. شاهد ماذا حدث له؟

بالفيديو| شاب يقفز من فوق قطار مسرع.. شاهد ماذا حدث له؟

بالفيديو| شاب يقفز من فوق قطار مسرع.. شاهد ماذا حدث له؟