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بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

أمس PM 11:01
محاربة رائحة الرنجة والفسيخ

محاربة رائحة الرنجة والفسيخ

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

احتفل غالبية الشعب المصري، اليوم، بعيد شم النسيم، من خلال تناول وجبات الرنجة والفسيخ، التي تتسبب في رائحة كريهة للأيد والفم، عقب تناولها.

ويلجأ الغالبية إلى الطرق التقليدية في التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة، والتي تتنوع بين الغسيل بالماء والصابون، وغسل الأيد بالليمون، إلا أنها لا تُجدي في نهاية الأمر، حيث يظهر مفعولها في البداية فقط، ولكن بمرور الوقت تعود الرائحة مرة أخرى.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي، عدد من الطرق السحرية للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ من الفم:

- قم بغسل أسنانك جيدًا لمدة لا تقل عن دقيقة ونصف، حتى يتم تنظيفها من جميع بقايا الطعام العالقة.

- قم بتمرير الفرشاة على لسانك، لقتل البكتيريا.

- استخدم غسول الفم من أجل المضمضة.

- تناول لبان بطعم القرفة والنعناع.

- القهوة

يمكنك فرك اليدين بتفل القهوة كي تتخلص من أي روائح كريهة لصقت في الأيدي.

- أما عن طرق التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من المنزل، عليك اتباع الخطوات التالية:

الخل الأبيض

وذلك عبر وضع مقدار نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء، وتركه يغلي على النار حتى تنتشر رائحة الخل في كل أرجاء البيت.

 البخور

هو وسيلة مفضلة للعديد من الأشخاص لأجل التخلص من الروائح الكريهة في البيت، وأيضا الخبور فعال في التخلص من روائح الفسيخ والرنجة.

- القهوة

وضع قليل من البن فى برطمان مفتوح بدون غطاء فى باب الثلاجة، سيساعد في اختفاء الرائحة الكريهة في خلال دقائق فقط.

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