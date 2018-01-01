الهند: الأطباء يزيلون كرة شعر بوزن 2.6 كيلو جرام من معدة طفلة

تمكن عدد من الأطباء الهنود من إزالة كرة شعر ضخمة، يصل وزنها إلى 2.6 كيلو جرامات، وطولها 126 سم، من معدة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

راجعت الطفلة المستشفى عقب معاناتها من ألام وانتفاخ في البطن لمدة 4 ايام، ليقوم الأطباء في المستشفى بفحصها، حيث تبين وجود كرة من الشعر في معدتها، تكونت نتيجة اعتياد الطفلة على تناول خصلات شعرها.

تبين للأطباء في المستشفى أن الطفلة لا تعاني من أي مرض نفسي دفعها لتناول الشعر، وأنها تعاني من متلازمة رابونزيل، حيث تتشابك خصلات الشعر التي تأكلها داخل معدتها، لتشكل كرة ضخمة من الشعر.

ويعد مرض رابونزيل الذي تعاني منه الطفلة مرضا مميتا، حيث يمكنه أن يكون مميتا، حيث يمكنه أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى التي تؤدي إلى تعفن الدم.

واستجوب الأطباء العاملون في المستشفى والدا الطفلة والذين كشفوا أن ابنتهم اعتادت اللعب في شعرها، موضحين أنهم اعتادوا إزالة الشعر من فمها، ليقوم الاطباء بإزالة الشعر من معدة الفتاة والسماح لها بالعودة إلى منزلها بعد أسبوع من إزالته لها.