كيف تفاعلت أسرة أحمد خالد توفيق مع أوراق محبيه المعلقة على قبره؟

باتت مقبرة الأديب الراحل أحمد خالد توفيق، مزارًا لعدد كبير من قراءه ومحبيه، الذين حولوا جدرانها إلى مدونة كتبوا عليها عبارات رثاء أو جمل لأجمل ما كتبه الراحل حزنا على فراقه.

وانتشرت صورًا لمقبرة "العراب"، حيث عُلق عليها بعض الأوراق المكتوبة بخط يد عشاقه، وتضمن أجزاء مما كتبه أحمد خالد توفيق في رواياته، كان أبرزها جملة "جعل الشباب يقرأون"، التي تمنى أن توضع على قبره عقب وفاته، فيما كتب آخرون: "يا من علمتنا القراءة لماذا لم تعلمنا كيف نتحمّل ألم الفقد والوداع؟".

الأوراق المتواجدة على قبر الأديب الراحل، لفتت نظر أسرته، التي قررت جمع كل ما تواجد من أوراق لتجليدها ووضعها من جديد على القبر، حيث تداول عدد من محبي "العراب" صورة وضعت حديثًا على قبره مكتوب عليها: "أحبة دكتور أحمد خالد توفيق، لأننا نعلم أن كلماتكم أغلى شيء على قلبه، قمنا بحملها لتجليدها ثم إعادة تعليقها.. أسرته".