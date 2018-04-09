آخر الأخبار

ملكة بريطانيا تؤجر أراضي مقابل "مسامير وحدوة حصان"

ملكة بريطانيا تؤجر أراضي مقابل "مسامير وحدوة حصان"

كيف تفاعلت أسرة أحمد خالد توفيق مع أوراق محبيه المعلقة على قبره؟

كيف تفاعلت أسرة أحمد خالد توفيق مع أوراق محبيه المعلقة على قبره؟

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بلاي ليست| "عمر خورشيد".. أسطورة "الجيتار" التي انتهت بمأساوية

بلاي ليست| "عمر خورشيد".. أسطورة "الجيتار" التي انتهت بمأساوية

بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

اليوم PM 06:29
بوشهري - ياسمين صبري

بوشهري - ياسمين صبري

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أثار مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري الجدل، حول علاقتها بشاب كويتي، ظهرت بصحبته في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر ياسمين صبري برفقة نجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري وهما في غاية الانسجام والفرح، في أحد محال المجوهرات.

وراحت "صبري" تنظر للأساور الألماس والقلادات المميزة، وبدا عليها ملامح الدهشة والمفاجئة، الأمر الذي اعتبره البعض وفسره على أنها مفاجأة من الشاب لها وبأنه أهداها هذه الهدية الثمينة.

ونشر بوشهري مقاطع فيديو لهما معًا على تطبيق "سناب شات"، وظهرت عليهما علامات السعادة بينهما، وبعدما جربت الأسوارة المرصعة بالالماس توجها معًا إلى أحد المطاعم وأكد الشاب انه يحاول تعليمها اللهجة الكويتية.

تساءل جمهور ياسمين صبري عن طبيعة علاقتها بالشاب الكويتي، في حين أكد البعض الآخر وجود علاقة حب بين الثنائي قد تصل إلى الزواج، إلا أن الشهري خرج في مقطع فيديو لينفي زواجه من الفنانة المصرية.

وقال بوشهري: "أنا أعزب وأقوم متزوج، ليه يزوجوني؟ وألاقي أخبار زواجي من ياسمين صبري في كافة المواقع".

أضاف الشاب الكويتي: "المشكلة أن والدتي كادت تصدق هذه الأخبار، حيث اتصلت بي وسألتني عن حقيقة زواجي من ياسمين صبري".

كما أوضح بوشهري كواليس ظهورهما أمام إحدى محلات المجوهرات الباهظة الثمن، قائلًا: "ظهورنا سويًا كان في أمريكا من أجل تصوير إعلان لمجوهرات (كارتيه)".

 

أخبار متعلقة

بالصور| ياسمين صبري بإطلالة جديدة.. ومتابعوها: "الأحمر يجنن عليكي"

بالصور| ياسمين صبري بإطلالة جديدة.. ومتابعوها: "الأحمر يجنن عليكي"

ياسمين صبري تصور مشاهد "الديزل" مع "رمضان" داخل مستشفى بأكتوبر

ياسمين صبري تصور مشاهد "الديزل" مع "رمضان" داخل مستشفى بأكتوبر

بالصور| ياسمين صبري تمارس "اليوجا": "واقفة على راسها"

بالصور| ياسمين صبري تمارس "اليوجا": "واقفة على راسها"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ينشران سورة "الفلق" على "فيسبوك"

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ينشران سورة "الفلق" على "فيسبوك"

أكد الصحفي السوري ربيع هنيدي، أن المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، سيتزوجان اليوم السبت

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

فاجأ المصارع الأسطوري أندرتيكر، النجم جون سينا، في عرض "راسلمينيا 34" اليوم، وذلك بعد أسابيع من استفزازات سينا لأندرتيكر

19 يوما إجازة رسمية في 2018.. البداية غدا

19 يوما إجازة رسمية في 2018.. البداية غدا

19 يوما إجازة رسمية في 2018.. البداية غدا

بالفيديو| لحظة رعب.. سيارة "غير مستقرة" على الطريق

بالفيديو| لحظة رعب.. سيارة "غير مستقرة" على الطريق

في لحظة مرعبة، فقد فيها سائق سيطرته على سيارته، واصطدم بحاجز على جانب الطريق.