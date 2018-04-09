بالفيديو| هل تزوجت ياسمين صبري من شاب كويتي؟

بوشهري - ياسمين صبري
أثار مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري الجدل، حول علاقتها بشاب كويتي، ظهرت بصحبته في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر ياسمين صبري برفقة نجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري وهما في غاية الانسجام والفرح، في أحد محال المجوهرات.
وراحت "صبري" تنظر للأساور الألماس والقلادات المميزة، وبدا عليها ملامح الدهشة والمفاجئة، الأمر الذي اعتبره البعض وفسره على أنها مفاجأة من الشاب لها وبأنه أهداها هذه الهدية الثمينة.
ونشر بوشهري مقاطع فيديو لهما معًا على تطبيق "سناب شات"، وظهرت عليهما علامات السعادة بينهما، وبعدما جربت الأسوارة المرصعة بالالماس توجها معًا إلى أحد المطاعم وأكد الشاب انه يحاول تعليمها اللهجة الكويتية.
تساءل جمهور ياسمين صبري عن طبيعة علاقتها بالشاب الكويتي، في حين أكد البعض الآخر وجود علاقة حب بين الثنائي قد تصل إلى الزواج، إلا أن الشهري خرج في مقطع فيديو لينفي زواجه من الفنانة المصرية.
وقال بوشهري: "أنا أعزب وأقوم متزوج، ليه يزوجوني؟ وألاقي أخبار زواجي من ياسمين صبري في كافة المواقع".
أضاف الشاب الكويتي: "المشكلة أن والدتي كادت تصدق هذه الأخبار، حيث اتصلت بي وسألتني عن حقيقة زواجي من ياسمين صبري".
كما أوضح بوشهري كواليس ظهورهما أمام إحدى محلات المجوهرات الباهظة الثمن، قائلًا: "ظهورنا سويًا كان في أمريكا من أجل تصوير إعلان لمجوهرات (كارتيه)".
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