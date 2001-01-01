بالفيديو| وداع "بو" و"شلبي" وموت "بيج بونج".. مشاهد "بيكسار" المؤثرة

أنتجت شركة "بيكسار" لأفلام الرسوم المتحركة، فيلم قصير جديد يحمل اسم "وقت مستعار"، ليكون الأول من نوعه غير الموجه إلى الأطفال، نظرًا لما يحتويه من حزن ومشاهد جعلت عدد من الصحف الأجنبية تطلق عليه "الأكثر حزنًا في التاريخ".

اشتهرت "بيكسار" بالقصص المختلفة لأفلامها، التي تجمع بين الغموض والمغامرة، والخيالية، إلا أن شيئا واحد يجمع كل أفلامها، وهو قدرتها على توجيه مشاعر مشاهديها سواء إلى السعادة أو الحزن.

عندما حان الوقت أن يغادر "شلبي " "بوو"، وقصة حب "إيلي" و"كارل"، مشهدان ضمن مشاهد حزينة تضمنتها أفلام الشركة الكبرى، أثرت في الكثيرين لدرجة قد تصل إلى البكاء، هذا بالإضافة إلى مشاهد أخرى رصدتها "الوطن":

- قصة حب "إيلي" و"كارل":

بدأ فيلم "Up"، بمشهد عن علاقة إيلي بـ"كارل" منذ صغرهما حتى زواجهما وينحدر من السعادة إلى مشهد محزن بعد معرفتها بعدم قدرتها على الإنجاب وحتى موتها، أصدرت "بيكسار" الفيلم في عام 2009، وتم دبلجته للعربية باللهجة المصرية

- وداع "شلبي" لـ"بوو":

بعد أحداث ومطاردات كثيرة كان يسعي "شلبى" و"ماردوشوشنى" إلى إعادة الطفلة "بوو" إلى بيتها، حان الوقت لـ"شلبي" أن يودع "بوو"، ليكون أكثر المشاهد المؤثرة التي يتداولها الكثيرون، بعد أن اكتشفت أنها لن تستطيع رؤية لعبتها الضخمة شلبي حين لم تجده في خزانتها.

شارك الفنان محمد هنيدي بدور "ماردوشوشنى"، و الفنان محمد مغاوري، في دبلجة نسخة الفيلم التي تم إصدارها في 2001، باللهجة المصرية.

- "دوري" ترجو "مارلين" أن يبقى معها

بعد يأس"مارلين" من إيجاد ابنه "نيمو"، وأخبر "دوري" أنه سيتركها، ترجته أن يبقى لشعورها بالأمان، رغم أنها تنسى كثيرا.

انتجت "بيكسار" الفيلم، وتم توزيعه من قبل شركة أفلام "والت ديزني" عام 2003، وحصل هذا المشهد في نسحته باللهجة المصرية على شهرة بمواقع التواصل الإجتماعي، وقامت بدور "دوري" الفنانة عبلة كامل.

- حين قرر "آندي" أن يعطي "وودي" لـ"بووني"

كان يعطي "آندي" ألعابه لـ"بووني"، وتفاجأ بوجود "وودي" في الصندوق، وتردد قبل أن يعطيه لها، وهو يتذكر كيف كان يمثل له، وطلب منها أن تحافظ عليه.

"Toy Story 3"، انتجته "بيكسار" في 2010، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Toy Story".

- موت "بيج بونج"

بعد عدة محاولات من "الفرح وبينج بونج" الخروج من ذاكرة "رايلي" المهملة، بمركبة بينج بونج الصاروخية، يدرك بونج أن وزنهما الثقيل لا يسمح لهما في الخروج، فيقفز من المركبة مضحيا برغبته في اللعب مع "رايلي"، لتصل الفرح إلى الدماغ بسلام، حتى تشعر "ريلي" بالسعادة مرة أخرى.

فيلم "Inside Out"، من انتاج "بيكسار" عام 2015، وحصل على العديد من الجوائز كـ"الأوسكار" و"البافتا" و"الجولدن جلوب" لأفضل فيلم أنيميشن.