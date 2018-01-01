على طريقة "فول الصين العظيم".. 3 دول تعتمد الصراصير غذاء رئيسيا

هل تذكرون مشهد محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، وهو يتناول الصراصير المشوية رغما عنه، إرضاء لأهل الفتاة التي يحبها؟ هذا المشهد كان مضحكا للبعض ومقززا للبعض الآخر، لكن يحدث بالفعل في بعض الدول، فهناك بالفعل بلدان تأكل الصراصير!

عُرف قديمًا أن الانسان اضطر إلى اللجوء إلى تناول الحشرات وذلك لقلة اللحوم، إلا أنه ما زالت هناك بعض الدول تقدم الحشرات ولا سيما "الصراصير" كوجبة أساسية داخل المطاعم الشعبية والفاخرة، وأحيانًا ترتفع أسعار "الصراصير" عن لحوم البقر، فهناك 3 دول تقدم أشهى الأطباق لديها في شكل "صراصير".

- تايلاند:

توجد الصراصير الحوامل في شمال شرق تايلاند، وتعتبر الصراصير المحملة بالبيض وجبة خفيفة ولذيذة، وتباع مجمدة بعد تنظيفها، وتؤكل مملحة، ويبلغ ثمن "الكيس" منها 6 دولارات.

- الصين:

في شارع "وانغ فو جينغ"، أحد أشهر الشوارع ببكين، توجد مطاعم متخصصة في تقديم أطباق من شواء الصراصير والضفادع، ولم تمنع الرائحة الكريهة الصينين من التوافد على تناولها.

- الكونغو:

تعتبر الصراصير من مصادر البروتين لديهم، حيث ترتفع أسعارهم عن اللحم البقري، وتقدم الحشرات المشوية داخل الحانات، مضاف إليها الفلفل الأسود والليمون والبصل.