بالصور | حيوانات دخلت "جينيس".. أبرزها الحوت الأزرق

لا شك أن هناك الكثير من الحيوانات حول العالم، حطمت كل الأرقام القياسية، ودخلت موسوعة "جينيس" بوزنها وطولها، وفي هذا السياق، نعرض مجموعة من الحيوانات التي كانت ضمن القائمة وفق ما نشره موقع "روتانا".

- الحوت الأزرق

حطم الحوت الأزرق الأرقام القياسية كأكبر حيوان في العالم، حيث يصل وزنه إلى 180 طنًا، وطوله إلى 30 مترًا، وكاد هذا الكائن البحري العملاق أن ينقرض بسبب الصيد الجائر في القرن العشرين، إلى أن تمت حمايته عام 1966.

- تمساح المياه المالحة

يعد من أطول الزواحف الحية، ويصل طوله إلى 6 أمتار، ويقول الخبراء إن أكبر وزن سجله لتمساح المياه المالحة بلغ 1,9 طن، ويكمن خطر تمساح المياه المالحة في هجومه وأكله للبشر، على عكس تمساح المياه العذبة، الذي لا يهاجم الإنسان إلا في حال تعرضه للتهديد منه.

- الزرافة

ليس مستغربا أن تنال الزرافة جائزة أطول الحيوانات في العالم، فقد يبلغ طولها 5,4 متر، حتى صغار الزرافة عندما تولد يصل طولها إلى 1,8 متر، كما لدى الزرافة أعلى ضغط دم، ما يساعدها على ضخ الدم عبر رقبتها الطويلة.

- الفيل الأفريقي

يعد أكبر حيوان بري في العالم، يصل طوله إلى 7.5 متر، وارتفاعه إلى 3.3 متر، أما وزنه فيصل إلى 6.6 طن، ويتميز بأذنين كبيرتين جدًا تساعدانه في تعديل حرارة جسمه.

- الدب البني

الدببة هي أكبر الحيوانات اللاحمة في العالم، قد يصل طول الدب إلى 3 أمتار عندما يقف على رجليه الخلفيتين.

- ثور البيسون

ينتمي لفصيلة الأبقار، هو أضخم حيوان بري في أوروبا، لكنه مهدد بالانقراض بسبب صيده، وفي الوقت الحالي، يتكاثر بشكل خاص في غابة Bialowieza الشهيرة في بولندا، وتشهد صراعا بين أنصار حماية البيئة، والحكومة البولندية على قطع الأشجار.

- النعامة

رغم أنها لا تطير، فإنها تعتبر من أكبر الطيور في العالم، إذ يصل ارتفاعها إلى 2.7 متر، ووزنها إلى 156 كيلو جرامًا، مما يجعل الإنسان يبدو صغيرًا إلى جانبها، ويربى النعام للاستفادة من لحمه، وبات على قوائم الطعام حول العالم.

الحبار العملاق

يعد أثقل أنواع الطيور التي تستطيع الطيران في أوروبا، ويتجاوز وزنه الـ 15 كيلوجرامًا، ويعيش طير الحبار العملاق في المساحات المفتوحة، التي أصبحت قليلة في كثير من البلدان بسبب الزراعة الكثيفة، وحجمه الضخم يساعده على درء خطر الحيوانات المفترسة، غير أن الوزن الثقيل قد يعيق التحليق عاليًا أو بسرعة، وكثيرًا ما يصطدم مع خطوط الكهرباء.