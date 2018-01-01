بالفيديو| نتائج راسلمينيا 2018‎.. عودة أندرتيكر وطفل يشارك في مباراة

داخل استاد مرسيدس بنز سوبردوم في مدينة نيو أورلينز بلويزيانا في الولايات المتحدة، أقيم مهرجان راسلمينيا للمصارعة الحرة في نسخته الـ34 لعام 2018، وشهد عددا من المواجهات والمباريات، للفوز بالأحزمة والبطولات ولإمتاع الجمهور، خصوصا مع عودة أندرتيكر إلى الحلبة مرة أخرى بعد غياب استمر عاما كاملا.

وفيما يلي نتائج مباريات ريسلمانيا:

فاز مات هاردي في المعركة الملكية battle royal والتي شارك فيها 30 مصارعا، ليحصل على جائزة المصارع الراحل "أندرية العملاق".

فاز سيدريك ألكسندر على المصارع الإيراني مصطفى علي بحزام الوزن الخفيف

فازت ناعومي في "مباراة بقاء" تنافس فيها 20 مصارعة من السيدات

فاز سيز رولينز على ذا ميز وفين بيلور في مباراة ثلاثية على حزام بطولة القارات

ونجحت شارلوت فلير في أن تكون أول من يهزم اليابانية العنيدة أسكا، والاحتفاظ بحزام سيدات "سماك داون".

وفي مباراة رباعية، فاز الهندي جندر ماهال على راندي أورتن وروسيف وبوبي رود، بحزام الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مباراة مختلطة، فاز كيرت أنجل وروندا روزي على تريبل إتش وزوجته ستيفاني ماكمان

فاز فريق "إخوة المطرقة" على فريق "أوسوز" وفريق "نيو داي"، بحزامي سماك داون لبطولة الزوجي

فاز أندرتيكر على جون سينا في "مباراة مرتجلة" سريعة

وفي أول مباراة بعد شفائه، فاز دانيال براين وشين ماكمان على السوري سامي زين وكيفين أوينز، وبذلك من المفترض طرد زين وأوينز من "سماك داون" بعد هزيمتهما.

وفازت المصارعة الضخمة نيا جاكس على أليسكا بليس، بحزام سيدات "رو".

وفاز برون سترومان والطفل نيكولاس على فريق شيماس وسيزارو بحزامي "رو" لبطولة الزوجي.

وفاز بروك ليسنر على رومان رينز، ليحتفظ بحزام يونيفرسال شامبيون، ويكون بذلك صاحب أطول مدة في حمل هذا الحزام، منذ أن فاز به أول مرة في ريسلمانيا 2017.