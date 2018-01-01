بالفيديو| العملاق سترومان يستعين بطفل للفوز بحزام الزوجي في راسلمينيا

برون سترومان
في مفاجأة طريفة لجماهير WWE، اختار المصارع العملاق برون سترومان طفلا من بين المشجعين ليكون شريكه في المباراة ضد شيماس وسيزارو، للفوز بحزام بطولة الرو للزوجي، خلال مهرجان "راسلمينيا 34".
وظل موضوع اختيار شريك لـ"سترومان" في راسلمينيا لغزا على مدار الأيام الماضية، حتى وقع اختياره اليوم على الطفل نيكولاس ذو الـ10 سنوات ليفوزا معا باللقب.
فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"
أكد الصحفي السوري ربيع هنيدي، أن المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، سيتزوجان اليوم السبت
19 يوما إجازة رسمية في 2018.. البداية غدا
في لحظة مرعبة، فقد فيها سائق سيطرته على سيارته، واصطدم بحاجز على جانب الطريق.
فاجأ المصارع الأسطوري أندرتيكر، النجم جون سينا، في عرض "راسلمينيا 34" اليوم، وذلك بعد أسابيع من استفزازات سينا لأندرتيكر
تعليقات الفيسبوك