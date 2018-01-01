بالفيديو| العملاق سترومان يستعين بطفل للفوز بحزام الزوجي في راسلمينيا

في مفاجأة طريفة لجماهير WWE، اختار المصارع العملاق برون سترومان طفلا من بين المشجعين ليكون شريكه في المباراة ضد شيماس وسيزارو، للفوز بحزام بطولة الرو للزوجي، خلال مهرجان "راسلمينيا 34".

وظل موضوع اختيار شريك لـ"سترومان" في راسلمينيا لغزا على مدار الأيام الماضية، حتى وقع اختياره اليوم على الطفل نيكولاس ذو الـ10 سنوات ليفوزا معا باللقب.