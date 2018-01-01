بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى ريسلمانيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

أندرتيكر وجون سينا
فاجأ المصارع الأسطوري أندرتيكر، النجم جون سينا، في عرض "ريسلمانيا 34" اليوم، وذلك بعد أسابيع من استفزازات سينا لأندرتيكر وتحديه له حتى رد "الرجل الميت" على التحدي بالظهور المفاجئ ومواجهة سينا في "مهرجان الأحلام".
وفي مباراة لم تستمر سوى 3 دقائق، نجح أندرتيكر في هزيمة جون سينا، الفائز ببطولة العالم للمصارعة الحرة 16 مرة.
وبذلك يرفع أندرتيكر رصيده في ريسلمانيا إلى 24 فوزا مقابل هزيمتين فقط.
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