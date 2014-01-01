انطلاق "مهرجان الأحلام" ريسلمانيا.. وغموض حول مصير أندرتيكر

بدأ منذ قليل مهرجان المصارعة الحرة السنوي ريسلمانيا، في نسخته الـ34، ومن المقرر أن يشهد عددا من المواجهات والمباريات القوية للفوز بالبطولات الزوجية والفردية، وسط غموض حول مصير "أندرتيكر"، المنافس الدائم في المهرجان، والذي فاز فيه 23 مرة ولم يخسر سوى في 2014 و2017، وها هو يغيب في 2018، وسط تكهنات تتوقع ظهوره اليوم في المهرجان وموافقته على مواجهة جون سينا.

وكان جون سينا على مدار الأسابيع الماضية يستفز أندرتيكر ويطالب بتحديه في مباراة، إلا أن "الرجل الميت" لم يرد على سينا، الذي قال إنه سيحضر الريسلمانيا كمتفرج إذا لم يخض مباراة ضد أندرتيكر.

وسيشارك في مباريات "ريسلمانيا 34"، اليوم، تريبل إتش وزوجته ستيفاني وكيرت أنجل ودانيال براين وراندي أورتن وبروك ليسنر ورومان رينز وكين ومات هاردي وإيه جي ستايلز وناكامورا وسيز رولينز وفين بالور وذا ميز، وعدد كبير من النجوم.