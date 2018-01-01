بالفيديو| نسر يقتحم مباراة محاولا الوقوف على كتف لاعب

فوجئ جمهور إحدى مباريات البيسبول بمدينة "مينيابوليس" بالولايات المتحدة، بنسر أمريكي يهبط إلى أرض الملعب، أثناء عزف النشيد الوطني قبل بدء المباراة.

وحاول النسر الوقوف على كتف اللاعب، الذي حاول تفاديه أكثر من مرة، ولكن كان النسر مصمما على ذلك، إلى أن دخل أحد رجال الأمن واصطحبه معه، ويعتقد كثيرون أن النسر يخص اللاعب؛ نظرا لإصراره على الاقتراب منه، وعدم اضطراب الأخير من الموقف المفاجئ.