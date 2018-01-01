بالفيديو| حكاية أغنية شعبية سببت لكاظم الساهر مشكلة في بداية حياته

أعادت قناة "ماسبيرو زمان"، نشر حوار للفنان العراقي كاظم الساهر، خلال استضافته في برنامج "حق الجماهير" الذي كانت تقدمه الإعلامية فريال صالح.

وخلال اللقاء، الذي كان في منتصف التسعينات، تحدث كاظم الظاهر عن قصة أغنية شعبية تسببت له في مشكلة كبيرة خلال بدايته الفنية، في بلده العراق.

يقول كاظم إن الأغنية "كانت تتحدث عن الحية والحبل، تجسيدًا لمثل شعبي حول أن الشخص الذي يلدغه الثعبان يخشى بعد ذلك من الحبل المتحرك أمامه".

أضاف "الساهر"، خلال اللقاء التلفزيوني النادر، أن في ثاني أيام إصدار الأغنية صارت ذات شهرة واسعة، ويسمعها غالبية الشعب العراقي، إلا أن لجنة تشبه الرقابة في العراق، قررت إيقاف الأغنية، بسبب ما تضمنه من حديث عن الثعابين.

وقدم كاظم الساهر جزء من الأغنية، التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت للنظر خلال البرنامج.