من ساعة "صفقة القرن".. الزمالك "ماشافش" يوم حلو  

شغل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الرأي العام فترة طويلة بالحديث حول "صفقة القرن"، المتمثلة في الحصول على توقيع لاعب الأهلي عبد الله السعيد، مقابل مبلغ ضخم يقدر بـ 40 مليون جنيه "نقدًا"، ولكن منذ تاريخ الإعلان عن الصفقة في 17 مارس الماضي، لعب الزمالك 3 مباريات خسرها جميعًا.

"الوطن" تستعرض المباريات التي خسرها الزمالك من الإعلان عن صفقة القرن في التقرير التالي:

في 18 مارس الماضي استقبل الزمالك فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية على إستاد السلام، بعدما تلقى هزيمة في مباراة الذهاب في إثيوبيا بثنائية مقابل هدف، ليفوز الزمالك بالمباراة بنفس نتيجة الذهاب ويحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لتاسع ترتيب الدوري الإثيوبي، ويودع الزمالك البطولة من الدور التمهيدي في مباراة اعتبرها جمهوره "فضيحة".

وفي صراع المركز الثاني في الدوري الممتاز، استقبل الإسماعيلي فريق الزمالك على إستاد الإسماعيلية في 3 أبريل، بعد فترة من التوقف بسبب معسكر المنتخب الوطني، في إطار مباريات الأسبوع الـ 30 للمسابقة، ودخل الزمالك المباراة باحثًا عن فوز لم يتذوقه على ملعب الإسماعيلية منذ 10 سنوات، يحتل به المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، آملًا في مسح أحزانه الإفريقية بعد الخروج من الكونفيدرالية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، ولكن لعنة صفقة القرن أبت إلا أن تطارد الزمالك، ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليبتعد عن المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي الذي لعب مباراتين أقل.

ومنذ قليل، تلقى الزمالك الخسارة الثانية على التوالي، وذلك خلال المبارة التي جمعته بفريق مصر المقاصة، والمؤجلة من الأسبوع الـ 28، ليفقد الفريق حظوظه في المنافسة على المركز الثاني، وبالتالي فرصة التأهل لدوري الأبطال الإفريقي، ليستمر "نحس" صفقة القرن على الزمالك، ويخسر المباراة الثالثة على التوالي منذ مؤتمر الإعلان عنها في 17 مارس الماضي.