بالفيديو| مذيع شهير يدهن نفسه بطلاء سميك يوميا.. تعرف على السبب

هاجم مرض جلدي مذيع تلفزيوني شهير، يدعى لي توماس، وتسبب له في إرهاق كبير عاني بسببه لسنوات طويلة.

وبحسب ما قالته صحيفة "بيبول" الأمريكية، فإنه عندما أدرك لي توماس، 51 عامًا، أنه مصاب بمرض البهاق، وهو ابن 25 عامًا، قرر ألا يمنعه المرض من التوقف عن السعي خلف حلمه في الظهور على الشاشة.

بدأت رحلة المرض مع المذيع التلفزيوني، حينما شاهد تغيرات في الجزء الخلفي من رأسه، حينها قالت له أمه "ربما مجرد إجهاد"، لكن مع انتشار البقع البيضاء بصورة أكبر على أنفه ومحيط كبير من شفاهه، توجه توماس إلى الطبيب الذي أكد أنه مرض البهاق.

مع بداية المرض، كان يعمل توماس مراسلًا في قناة "WABC"، وخشى أن يمنعه المرض من الظهور على شاشة التلفزيون، ومن ثم وقوف الحلم الذي طالما تمنى تحقيقه، وبدلا من الاستسلام لجأ توماس إلى المكياج.

ووفقًا لما تقوله الصحيفة الأمريكية: "بدأ توماس في تغطية جلده بمادة سميكة، حتى لا يلاحظ أحدًا التغيرات المرضية التي طرأت على بشرته، وهو بالفعل ما نجح فيه".