"الجن والعتال ووزير الرياضة".. مبررات رئيس الزمالك بعد الهزيمة

مع كل هزيمة جديدة لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، يخرج رئيس النادي بتصريح جديد يحمل فيه أحدهم أسباب الهزيمة، حيث بدأت سلسلة المبررات بـ"الجن والعفاريت"، حتى وصلت إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.

- "جاميكا"

كانت أول تصريحات رئيس نادي الزمالك المثيرة للجدل، في موسم 2013-2014، حينما تعادل الفريق بهدفين لمثلهما أمام فريق وادي دجلة، ليخرج مرتضى منصور مؤكدًا أن عصام الحضري، حارس دجلة آنذاك، يستعين بـ"الجن والعفاريت" لحماية مرماه من الأهداف، وأطلق وقتها على الحارس أنه يستحق لقب "جامايكا".

- سحر العشري وفتحي مبروك:

في الموسم التالي لمصطلح "جامايكا" الذي أطلقه مرتضى منصور على عصام الحضري، اتهم رئيس الزمالك، طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق نادي إنبي، باستخدام الجن من أجل تحقيق الانتصارات وذلك عقب خسارة الزمالك لقاء الفريق البترولي موسم 2014-2015.

وعقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في موسم "2015-2016"، اتهم مرتضى منصور، المدير الفني الأسبق للأهلي فتحي مبروك، باستخدام السحر للفوز على الزمالك، ودلل على ذلك بإحراز أحمد توفيق لاعب الزمالك لهدف في مرماه، ووقوف رمضان صبحي لاعب الأهلي على الكرة، وإصابة أيمن حفني قبل المباراة.

- عفاريت فرج عامر:

وقال مرتضى منصور إن الثنائي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ومحمد فرج عامر رئيس سموحة الحالي هما من قاما بأعمال سحر تسببت في خسارة الفريق الأبيض في أكتوبر 2017.

- هاني العتال:

عقب انتخابات مجلس إدارة الزمالك، الأخيرة، وجد رئيس النادي "شماعة" جديدة لتعليق عليها أسباب هزيمة فريق الكرة، وهي هاني العتال، نائب رئيس النادي، وكانت البداية عقب هزيمة الزمالك من الأهلي بثلاثية نظيفة، حيث خرج منصور مهاجمًا العتال: "اتهزمنا بسبب هاني العتال عشان ده سرطان في النادي ووشه وحش.. وفي خائن فوت الماتش للأهلي وجماهير الزمالك هتعرفه"، وهو الأمر الذي تكرر في مباراة الإنتاج الحربي أيضًا.

- وزير الرياضة:

انطوت صفحة هاني العتال قليلًا في اتهامات رئيس الزمالك المتعددة لأسباب هزيمة الزمالك المتكررة هذا الموسم، ليبدأ صراعًا جديدًا مع وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، كان آخرها عقب مباراة اليوم الأحد، والهزيمة أمام فريق مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وخرج رئيس الزمالك في تصريحات عبر إذاعة "راديو مصر"، قال فيها إن فريقه تعرض لحالة التدمير عقب الإعلان عن التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي مباشرة.

وقال رئيس الزمالك: "خالد عبد العزيز هو السبب في كل ما يحدث للنادي، كل يومين يتم حبس أحد موظفي الفريق، ما يحدث مهزلة كبيرة".

وأكمل: "الوزير سعيد بما يحدث مع الزمالك، وكذلك هاني العتال، النادي اتدمر تماماً ولكن صبري نفد بعدما أصبحنا حصالة في الدوري".

وأضاف: "لماذا حدث كل هذا التدمير بعد التعاقد مع عبد الله السعيد؟، أنا لست مسؤولاً عن النادي هناك لجنة مالية تدير النادي، ومن يدير المالي يدير الإداري".