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تخفيض 50% على تذاكر "طيران السعودية" لمرضى السرطان ومرافقيهم

منذ 47 دقيقة
تخفيض 50% على تذاكر "طيران السعودية" لمرضى السرطان ومرافقيهم

تخفيض 50% على تذاكر "طيران السعودية" لمرضى السرطان ومرافقيهم

كتب: وكالات

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منح تخفيض 50% على أسعار التذاكر لضيوف "السعودية" من مرضى السرطان ومرافقيهم أسوةً بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التي يشملها الناقل الوطني بدعمه في اطار التزامه بدوره الوطني والمسؤولية المجتمعية.

وبحسب "صحيفة سبق" أصدرت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي نشرة داخلية تم تعميمها لجميع محطاتها ومكاتب المبيعات تضمنت القائمة الجديدة للأسعار المخفضة لفئات معينة من الضيوف؛ حيث تم منح مرضى السرطان تخفيضا بمقدار 50% من سعر التذكرة ولعدد غير محدود من التذاكر على درجة الضيافة، ويستفيد السعوديون من هذا التخفيض على القطاعين الداخلي والدولي، أما المقيمون فيحصلون على هذا التخفيض على القطاع الداخلي، وبذلك تتم معاملة مرضى السرطان في التخفيض الممنوح من "السعودية" أسوة بالضيوف المعاقين حركياً (إعاقة جزئية) بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والسمعية.

كما تضمنت النشرة منح المواطنين زارعي الأعضاء "الكلى، الكبد، الرئة، والقلب" تخفيضاً مقداره 25% للتذاكر الداخلية، وبعدد 3 تذاكر سنوياً لمدة عامين قابلة للتجديد لعام آخر إذا استدعت الظروف الصحية للضيف ، أما المواطن المتبرع بالكلى فيتم منحه تخفيضا بنسبة 50% على 3 تذاكر سفر سنوياً على القطاعين الداخلي والدولي، وبشأن الضيوف المعاقين حركياً (شلل رباعي) فيتم منحهم خصماً مقداره 50% وبعدد لا محدود من التذاكر للسعوديين والمقيمين على القطاعين الداخلي والدولي وعلى مختلف الدرجات، أما الأكفّاء من (مواطنين ومقيمين) فيحصلون على تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر درجة الضيافة على القطاعين الداخلي والدولي وبعدد لامحدود من التذاكر.

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