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تحذيرات من امتلاك 1% من سكان العالم ثلثي الثروات بحلول 2030

منذ 13 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: وكالات

كشف تحليل اقتصادي حديث بشأن تضخم ثروات الأغنياء في العالم، عن أن 1% فقط من سكان الأرض يملكون ثلثي الثروات بحلول عام 2030.

وبحسب التحليل الصادر عن مكتبة مجلس العموم البريطاني، فإنه في حال استمرار موجة تضخم الثروات التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بالوتيرة نفسها، تتركز 64% من ثروات العالم بين يدي 1% فقط من السكان.

وتشهد ثروات الطبقة العليا من أثرياء العالم، منذ عام 2008، زيادة مطردة بنسبة 6% سنويا، مقابل زيادة بنسبة 3% فقط بالنسبة لـ99% من سكان الأرض.

وفي حال استمر تضخم الثروات بالمعدل نفسه، فإنه بحلول عام 2030 يمتلك 1% من السكان ما قيمته 305 تريليونات دولار، مقابل 140 تريليون اليوم.

وحذر التقرير قادة العالم من أن التضخم المستمر للثروات بين يدي أثرى الأثرياء خلال العقد المقبل، يغذي مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام.

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