"ناسا" تبحث عن كواكب جديدة للحياة

تبحث وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن كواكب غير شمسية، يُعتقد أنها قادرة على دعم أشكال للحياة، في مهمة تستغرق عامين، وتتكلف 377 مليون دولار.

وتطلق ناسا خلال الأسابيع المقبلة، مركبة "ترانزيتينج إكسوبلانت" المسحية من محطة كيب كانافيرال التابعة لسلاح الجو في فلوريدا بصاروخ "فالكون 9"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق بين منتصف أبريل الجاري ويونيو المقبل، في مهمة تستغرق عامين وتتكلف 377 مليون دولار.

وتهدف أحدث مهام ناسا، المعتمدة على الفيزياء الفلكية، إلى استكمال مهمة مسبار الفضاء كيبلر، الذي اكتشف قرابة 3500 كوكب خارج النظام الشمسي.

وكان المسبار كيبلر ضمن مهمة جرى توثيقها على مدى الأعوام العشرين الماضية، ما أحدث ثورة في علوم الفضاء.

وتتوقع "ناسا" أن ترصد المركبة الجديدة آلافا من العوالم، التي لم تكتشف من قبل، وربما تكون المئات منها بحجم الأرض أو لا تزيد على ضعف حجمها.