بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

قالوا إن الصداقة الحقيقية هي أن تنقسم الروح في جسدين، وضرب "أحمد" الطالب في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أروع المُثل في الصداقة والوفاء والشهامة، حيث يحمل صديقه المعاق "علي" على أكتافه منذ 12 عامًا.

وقال أحمد لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إنه في الثانوية العامة دخل كلية الحقوق ودخل "علي" صديقه كلية التجارة بجامعة الزقازيق، واضطر للتحويل لكلية التجارة ليكون مع صديقه ويتمكن من اصطحابه معه للجامعة.

من جهته طالب "علي" المسؤولين الحصول على سيارة للمعاقين أو كرسي كهربائي متحرك حتى يتمكن من الحركة بسهولة، خاصةً أنه لا يضمن ظروف صديقه وإمكانية بقائه معه، خاصةً إذا تعرض لأي ظرف خارجي.