بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

أحمد يحمل علي
قالوا إن الصداقة الحقيقية هي أن تنقسم الروح في جسدين، وضرب "أحمد" الطالب في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أروع المُثل في الصداقة والوفاء والشهامة، حيث يحمل صديقه المعاق "علي" على أكتافه منذ 12 عامًا.
وقال أحمد لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إنه في الثانوية العامة دخل كلية الحقوق ودخل "علي" صديقه كلية التجارة بجامعة الزقازيق، واضطر للتحويل لكلية التجارة ليكون مع صديقه ويتمكن من اصطحابه معه للجامعة.
من جهته طالب "علي" المسؤولين الحصول على سيارة للمعاقين أو كرسي كهربائي متحرك حتى يتمكن من الحركة بسهولة، خاصةً أنه لا يضمن ظروف صديقه وإمكانية بقائه معه، خاصةً إذا تعرض لأي ظرف خارجي.
أكد الصحفي السوري ربيع هنيدي، أن المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، سيتزوجان اليوم السبت
7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق
فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"
عند تعرض البشرة للشمس، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين "د"، المعروف باسم فيتامين الشمس، ويلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم، والأشخا
من فترة لأخرى، تظهر بعض المواقف التي تثير الشكوك من جديد حول طبيعة العلاقة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني
تعليقات الفيسبوك