"رجائي" ينفي إصابة حيوانات الجيزة بالاكتئاب لعدم وجود زوار

حدائق حيوان الجيزة
نفى الدكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ما تم تداوله عن إصابة حيوانات الحديقة بالاكتئاب لعدم وجود زوار بالحديقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الحديقة تشهد تطور وإقبال كبير هذه الأيام خاصةً مع إقتراب شم النسيم وأعياد الأقباط.
وأكد رجائي أن الحديقة تشهد عدد من التطورات وركبت بها كاميرات مراقبة، وأنها تسجل في أعياد شم النسيم أكبر عدد زيارات لحديقة حيوان في العالم حيث تستقبل 80 ألف زائر في يوم واحد.
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