فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

دخلت شيرين عبدالوهاب، مساء اليوم، القفص الذهبي، عقب إعلان زواجها من الفنان حسام حبيب.

حفل عقد القران جاء بعد فترة من الشائعات حول العلاقة التي جمعت الثنائي في الأيام الأخيرة، لاسيما عقب ظهورهما سويًا في أغنية رومانسية حملت اسم "كل ما أغني"، كانت بمثابة عودة حسام حبيب إلى الأجواء الفنية، بعد فترة طويلة من الغياب.

هذه الأغنية كانت بمثابة امتداد لأغنيات رومانسية عديدة قدمها كلا من شيرين وحسام حبيب طوال مسيرتهما الفنية.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي "بلاي ليست" لأفضل أغاني شيرين وحسام حبيب الرومانسية، بمناسبة حفل زواجهما:

حسام حبيب: لسه

شيرين: حبيت

حسام حبيب: أجمل قصة حب

شيرين: أنا في الغرام

حسام حبيب: جوه القلب

شيرين: على بالي

حسام حبيب: حلفوه

شيرين: مش عايزه غيرك أنت

حسام حبيب: في غمضة عين

شيرين: انكتبلي عمر