آخر الأخبار

نظرية جديدة للنهاية.. فقاعات "هيجز" التي ستبتلع العالم

نظرية جديدة للنهاية.. فقاعات "هيجز" التي ستبتلع العالم

"القبلات والحروب".. أسباب رفض النجوم دخول بناتهم مجال الفن

"القبلات والحروب".. أسباب رفض النجوم دخول بناتهم مجال الفن

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

نهاية جدل علاقة شيرين وحسام حبيب بدخولهما "القفص الذهبي"

نهاية جدل علاقة شيرين وحسام حبيب بدخولهما "القفص الذهبي"

فيديو| "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

منذ 8 دقيقة
شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

دخلت شيرين عبدالوهاب، مساء اليوم، القفص الذهبي، عقب إعلان زواجها من الفنان حسام حبيب.

حفل عقد القران جاء بعد فترة من الشائعات حول العلاقة التي جمعت الثنائي في الأيام الأخيرة، لاسيما عقب ظهورهما سويًا في أغنية رومانسية حملت اسم "كل ما أغني"، كانت بمثابة عودة حسام حبيب إلى الأجواء الفنية، بعد فترة طويلة من الغياب.

هذه الأغنية كانت بمثابة امتداد لأغنيات رومانسية عديدة قدمها كلا من شيرين وحسام حبيب طوال مسيرتهما الفنية.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي "بلاي ليست" لأفضل أغاني شيرين وحسام حبيب الرومانسية، بمناسبة حفل زواجهما:

حسام حبيب: لسه

شيرين: حبيت

حسام حبيب: أجمل قصة حب

شيرين: أنا في الغرام

حسام حبيب: جوه القلب

شيرين: على بالي

حسام حبيب: حلفوه

شيرين: مش عايزه غيرك أنت

حسام حبيب: في غمضة عين

شيرين: انكتبلي عمر

أخبار متعلقة

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

نهاية جدل علاقة شيرين وحسام حبيب بدخولهما "القفص الذهبي"

نهاية جدل علاقة شيرين وحسام حبيب بدخولهما "القفص الذهبي"

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

متى يكون النوم ليلا ضارا بالصحة؟.. "خبراء يوضحون"

متى يكون النوم ليلا ضارا بالصحة؟.. "خبراء يوضحون"

حذر رئيس قسم طب النوم بكلية الطب في جامعة "سيتشينيف" في موسكو، "ميخائيل بوليوكتوف"، من الخطر الذي قد يسببه النوم ليلا.

خبراء يكشفون المزايا السحرية للشوكولاتة

خبراء يكشفون المزايا السحرية للشوكولاتة

سلط علماء بريطانيون الضوء على خصائص الشوكولاتة وتأثيرها الشامل على صحة جسم الإنسان.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ينشران سورة "الفلق" على "فيسبوك"

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ينشران سورة "الفلق" على "فيسبوك"

أكد الصحفي السوري ربيع هنيدي، أن المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، سيتزوجان اليوم السبت

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

ماذا يحدث لأجسامنا إذا لم نتعرض للشمس بقدر كاف؟

ماذا يحدث لأجسامنا إذا لم نتعرض للشمس بقدر كاف؟

عند تعرض البشرة للشمس، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين "د"، المعروف باسم فيتامين الشمس، ويلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم، والأشخا