نهاية جدل علاقة شيرين وحسام حبيب بدخولهما "القفص الذهبي"

أسدل الستار، مساء اليوم السبت، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حقيقة ارتباط النجمة شيرين عبدالوهاب، بالفنان حسام حبيب، بعدما عقدا قرانهما في فيلا والدة العريس، في منطقة قصور عرابي بمنطقة العبور، ويقام عقد القران ضمن مراسم الزفاف.

واقتصر الحفل على حضور المقربين لهما فقط وأسرتيهما.

بدأت قصة شيرين مع حسام حبيب، عقب نشر الاثنين أغنية مشتركة، كانت بمثابة عودة فنية لـ"حبيب"، عقب فترة من الاختفاء، قبل طرح ألبومه الجديد.

الأغنية التي صورت بطريقة فيديو كليب، حملت اسم "كل ما أغني"، والتي ضمت كلمات عاطفية أثارت التساؤل حول مدى علاقة شيرين بحسام حبيب.

عقب فترة من طرح الأغنية، نشر والد حسام حبيب، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة تجمع "شيرين" و"حبيب"، معلقا "ابني وعروسته"، ممّا أثار الكثير من الجدل.

أعادت شيرين، للوسط، الحيرة حول علاقتهما، أثنار ممازحتها أحد جمهورها لها بحفلها الذي أقيم مساء الجمعة بالكويت، حيث فوجئت شيرين عبد الوهاب بواحد من الجمهور يمازحها قائلا "تتجوزيني"، لترد عليه قائلة "حبيبي.. ياريتك جيت من بدري كده 3 أيام"، ودخلت بعدها في نوبة ضحك.

إلا أن شيرين استغلت الموقف من أجل التعليق ولو بشكل غير مباشر على الأنباء التي طالتها في الأيام الماضية، حيث وجهت حديثها لجمهورها الحاضر قائلة "لما هاتجوز هاقولكوا انتوا لازم أول ناس تعرفوا طبعا طبعا.. جمهوري لازم يعرف عني كل حاجة".

وعادت التساؤلات مرة أخرى حول حقيقة علاقتهما، بعد نشر صورتهما سويا خلال وجودهما في دبي.

تجدد نفي حسام حبيب لزواجه من شيرين، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، التي تثدمه النجمة إسعاد يونس، قائلا إنه فوجئ بشائعة زواجه من شيرين عبدالوهاب، وأن هناك من يسعى لنشر الموضوع على أكبر نطاق، ويبالغ فيه، مضيفا أن هناك علاقة صداقة وأخوة فقط تجمعه بالنجمة الغنائية، ولاتتعدى ذلك.