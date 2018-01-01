"حيلة سرية" لتسهيل تصفح الإنترنت من الهاتف المحمول

لا يوجد شخص لديه هاتف ذكي ولا يستخدم متصفح للإنترنت، سواء متصفح سفاري أو كروم أو فايرفوكس.

وعند البحث عن كلمة في صفحة على الإنترنت، سواء من جهاز "كمبيوتر" أو من جهاز كمبيوتر محمول، يستخدم أمر "Ctrl + F" للوصول إلى أي كلمة في النص.

لكن هذه الطريقة لا تنجح من الهاتف المحمول، ويستغرق الأمر وقتا وجهدا أكبر، فضلا عن الحاجة إلى تدقيق أكبر، ويعني ذلك النظر في النص بأكمله، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "بيزنيس إنسايدر" النسخة البريطانية، نقله موقع "سبوتنيك".

ولحسن الحظ، على الرغم من معظم الناس لا يعرفونها، تأتي متصفحات الإنترنت المصممة للعمل على الهواتف الذكية، بمزية البحث في النص. وكل ما في الأمر هو معرفة كيفية استخدامها.

متصفحي "كروم" و"فايرفوكس"

تعرف الميزة في متصفحي "كروم" و"فايرفوكس" باسم "Find in Page"، ويمكن الوصول إليها بالضغط على علامة "الثلاث نقاط" الموجودة أعلى يمين صفحة التطبيق.

وبعدها نقوم بكتابة الكلمة أو الكلمات التي نبحث عنها، ويظهر بعد ذلك عدد من النتائج يمين البحث.

نستخدم أسهم التحرك لأعلى أو لأسفل للنظر في النتائج.

متصفح "سفاري"

تعرف هذه الميزة في متصفح سفاري باسم "On This Page "، و للبحث عن كلمة أو كلمات في النص، نضع الكلمة التي نريد البحث عنها في مكان رابط الموقع.

وبعدها ننظر في أسفل نتائج البحث لنجد "On This Page" مع "عدد" نتائج البحث الموجودة في الصفحة.

وعند الضغط عليها، تظهر النتائج بنفس الطريقة التي تظهر بها في متصفحي "فايرفوكس" و"كروم". ويمكن أيضا استخدام الأسهم للأعلى وللأسفل للنظر في النتائج.