بالفيديو| شعر ترامب يثير السخرية مجددا على "تويتر"

أثار شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السخرية مرة أخرى عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشارك صاحب حساب عبر "تويتر" يُدعى ديفيد ماك، تغريدات وصورًا للرئيس الأمريكي، وزاد عليها فيديو لترامب وهو يصعد سلم الطائرة.‏

جاء نشر المقطع عقب يومين من سفر الرئيس ترامب إلى ولاية فرجينيا الغربية لحضور مؤتمر حول الضرائب، وكانت ‏الرياح قوية في ذلك اليوم.‏

وشاهد الفيديو أكثر من 20 ألف شخص، قارنوا شعر الرئيس الأمريكي بشعر شخصيات الكرتون الخيالية بتسريحاتها غير الواقعية.

watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq