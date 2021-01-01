لأول مرة فندق في الفضاء.. تعرف على موعد افتتاحه

تسعى شركة "أوريون سبان" لافتتاح أول فندق فاخر في الفضاء، مع حلول عام 2021، على أن يكون متاحا للنزلاء في العام الذي يليه، بحسب صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية.

وسيتسع الفندق لإقامة 4 نزلاء فقط، وعضوين من طاقم العمل، وذلك في رحلة سريعة حول كوكب الأرض لمدة 12 يوما، بحسب بيان أصدرته الشركة.

وستكون تكلفة إقامة الشخص الواحد 9 ملايين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل 7 آلاف و92 دولارا في الليلة الواحدة.

وعلى من يرغب في الإقامة في الفندق الفخم، عليه الحجز عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وأن يدفع وديعة بمبلغ 80 آلأف دولار، ولكنها قابلة للاسترداد.

ويوفر الفندق الفضائي، الكثير من الأمور الممتعة لنزلائه، وهي انعدام الجاذبية الأرضية في كل أنحائه، ومناظر رائعة وجذابة، والمشاركة في تجارب بحثية، مثل زراعة الطعام في الفضاء، والتواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء المتواجدين على كوكب الأرض، بواسطة إنترنت فائق السرعة.

وقال فرانك بانغر، وهو رئيس شركة "أوريون سبان"، شبكة "بلومبرغ"، إنه يرغب في جعل الجمهور يبلغون الفضاء، "لأنها الحد النهائي للحضارة الإنسانية"، بحسب قوله.

وأكد أنه شركته قد تخفض من سعر الإقامة في الفندق، ليصبح أقل من 10 ملايين دولار، في حالة واحدة فقط، وهي انخفاض أسعار إطلاق الصواريخ.

​ويأتي إعلان شركة "أوريون سبان" عن إطلاق أول فندق فخم في الفضاء، وسط إحياء صناعة الفضاء التجارية، فعلى سبيل المثال أطلقت شركة "إلون ماسك" في شهر فبراير صارخ "فالكون الثقيل" من مركز كينيدي للفضاء، وهو الأحدث في سلسلة من الأحداث التي جددت اهتمام الشركات بالفضاء.

وشدد رئيس "أوريون سبان"، فرانك بانغر لمحطة "بلومبرغ"، أن الرحلات إلى الفندق الفخم في الفضاء، لن تكون متاحة إلى أي شخص، وإنما للأفراد الذين شغف بدراسة الفضاء والفلك، وقال: "نحن نبيع تجربة كونك رائد فضاء".