بالصور| الصين تفتتح أكبر جسر بحري في العالم

تستعد الصين لافتتاح أطول جسر بحري في العالم، خلال الشهر المقبل، الذي يربط بين هونج كونج وماكاو ومدينة تشوهاى جنوب الصين.

يأتي الجسر بطول 54 كم، ما جعله الأطول في العالم، بحسب ما قالته وكالة "فرانس برس".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجسر يأتي ضمن مجموعة من المشروعات، التي تنفذها الصين، تسجيعًا لنقل 250 مليون شخص إلى المدن الكبرى المتنامية في البلاد.

يحتوي الجسر على ستة ممرات وأربعة أنفاق، أحدها تحت سطح البحر.

أوضحت الوكالة الفرنسية أن الجسر يُعد "أعجوبة الهندسة"، ويحتاج إلى 420.000 طن من الفولاذ، وهو ما يكفي لبناء 60 برجًا بحجم برج إيفل.

ويتوقع أن تستخدم 40000 مركبة الجسر كل يوم، بما في ذلك الحافلات المكوكية التي ستعمل كل عشر دقائق.