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بالفيديو| اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

بالفيديو| اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

بالفيديو| اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

منذ 48 دقيقة
اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

كتب: رامي الجزيري

أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك" الأمريكية عن نجاح تجربة إطلاق مركبتها الفضائية "سبيس شيب 2" والتي تعمل بالطاقة الصاروخية.

ووصل الارتفاع الذي حلقت به المركبة التي فاقت سرعتها سرعة الصوت ما يقارب 46 ألف قدم، قبل أن تنفصل عن السفينة الأم وتشغل محركها الصاروخي، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ويعد نجاح هذا الاختبار خطوة كبيرة للشركة في سعيها لتطوير سياحة الفضاء.

والجدير بالذكر ان هذه الرحلة هي الأولى من نوعها منذ تحطم نسخة سابقة من طائرتها في عام 2014 ومقتل جميع طياريها.

 

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