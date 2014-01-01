بالفيديو| اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء
أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك" الأمريكية عن نجاح تجربة إطلاق مركبتها الفضائية "سبيس شيب 2" والتي تعمل بالطاقة الصاروخية.
ووصل الارتفاع الذي حلقت به المركبة التي فاقت سرعتها سرعة الصوت ما يقارب 46 ألف قدم، قبل أن تنفصل عن السفينة الأم وتشغل محركها الصاروخي، وفقًا لـ"سبوتنيك".
ويعد نجاح هذا الاختبار خطوة كبيرة للشركة في سعيها لتطوير سياحة الفضاء.
والجدير بالذكر ان هذه الرحلة هي الأولى من نوعها منذ تحطم نسخة سابقة من طائرتها في عام 2014 ومقتل جميع طياريها.
حذر رئيس قسم طب النوم بكلية الطب في جامعة "سيتشينيف" في موسكو، "ميخائيل بوليوكتوف"، من الخطر الذي قد يسببه النوم ليلا.
سلط علماء بريطانيون الضوء على خصائص الشوكولاتة وتأثيرها الشامل على صحة جسم الإنسان.
"وظيفة الأحلام"... "نتفليكس" تبحث عن "مشاهدين" للعمل لديها
من فترة لأخرى، تظهر بعض المواقف التي تثير الشكوك من جديد حول طبيعة العلاقة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني
كم سيتقاضى الحكام في كأس العالم؟.. بينهم جهاد جريشة
تعليقات الفيسبوك