5 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إجراءك مقابلات العمل

يقع الكثيرون منا في أخطاء أثناء مقابلات التقدم للحصول على عمل، منها التأخر عن موعد المقابلة، وعدم الاستعداد لها، سواء على المستوى المظهر.

فيما يلي تستعرض "الوطن" بعض النصائح لتجنب الوقوع في الاخطاء أثناء مقابلات العمل، وفقا لـ"سبوتنيك".

1- لا تعلق على شكل مكان العمل الجديد بالسلب

في حالة إن كانت ديكورات مقر العمل الجديد أقل حداثة مما كنت تظن، من الافضل أن تحتفظ برأيك لنفسك.

2- لا تقل كلام زائد خلال المقابلة "كلمات الحشو":

حذر رجل الأعمال جون رامبتون، ومؤسس شركة "ديو" للدفع عبر الإنترنت، من الكلمات المليئة بالحشو خلال مقابلات العمل، مثل "هممم" أثناء مقابلة عمل.

كما نصح رامبتون بالتخلص من ترديد "كلمات الحشو" بقدر الإمكان، هو التحدث ببطء، وإذا كان هناك سؤال في البال، فيفضل السكوت حتى العثور على كلمات مناسبة لطرحه بها.

3- الألفاظ النابية

يعد هذا من الخطوط الحمراء والتي يجب ألا تجتازها أبدا في مقابلات العمل، حتى ولو سمعت بعض الكلمات الخارجة من أصحاب المكان، فيجب أن تكون لغتك "تحت الإرشاد العائلي".

ومن المؤكد انه تختلف أماكن العمل في معايير السلوك، ولكن لا يجب أن تفترض أن هذه المنطقة آمنة، خاصة وأنك لم تعمل بعد بصورة رسميا في المكان أو تعرف ثقافته.

4- لا توجد أسئلة

من المفيد أن تطرح أسئلة خلال مقابلات العمل، حتى ولو كنت تعرف الإجابة بالفعل.

وفي حالة انه لم يكن لديك أسئلة، فأنت تخاطر بأن تبدو وكأنك لا تهتم بالموقع أو الوظيفة أو بمستقبل محتمل هناك، لذا فإنه أثناء إجراء بحثك للمقابلة، اكتب الأشياء التي تخطر على بالك واطرحها في الحال، وهذا سيوضح أنك حضرت جيدا قبل المجيء، ويراودك الفضول تجاه عمل المكان الجديد، بل وتحاول الحصول على فكرة أفضل عما سيكون عليه العمل بعد انضمامك رسميا.

5- لا تسيء إلى عملك السابق

هذه ليست أبدا خطوة ذكية، وتعرض أليسون دويل، الخبيرة المهنية، والمؤلفة، والمؤسسة والرئيس التنفيذي لموقع "كارير توول بيلت"، أمثلة على ردود لا يجب أن تصدر منك أثناء المقابلات، بما في ذلك تلك السلبية حول وضعك الحالي، ومشاعرك حول مديرك، وصاحب العمل السابق.

ومن الإجابات التي يجب أن تتفاداها تماما: "شركتي الحالية فظيعة"، لأن هذا الرد سيجعل صاحب العمل الحالي يتساءل: "هل سيقول ذلك عن المكان في حال رغبته في الرحيل؟".