7 معلومات عن "جنية النار".. لعبة إلكترونية "أخطر" من الحوت الأزرق

صدى لعبة "الحوت الأزرق"، تلك اللعبة الافتراضية التي تُهدد حياة الأطفال حول العالم، مازال يُحدث دويًا في مصر، خاصة داخل مجلس النواب.

قال أحمد بدوي، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتم إتخاذ إجراءات لوضع نص تشريعي داخل القانون لحجب ومواجهة تلك الألعاب الخطرة .

وكشف "بدوي" أنه توجد لعبة إلكترونية أكثر خطورة من "الحوت الأزرق"، منتشرة بكثرة في مصر، تدعى" جنية النار".

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، عدد من المعلومات حول لعبة "جنية النار"، وهي على النحو التالي، وفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

- انتشرت لعبة جنية النار في مارس عام 2017، وظن الكثير أنها مجرد لعبة أطفال تهدف للتسلية، و لكن في الحقيقة هي لعبة تدفع الأطفال لحرق منازلهم وأنفسهم.

- تصدر اللعبة أوامر للأطفال، تنص على تشغيل موقد الغاز في المطبخ، ثم تكرار بعض الكلمات الساحرة، من أجل التحول لـ"جنية نار".

- انتشرت اللعبة أولًا في روسيا، عندما رأت عائلة روسية منزلها يشتعل وتعرُض الابنة الصغرى في المنزل للحرق، وعند التحقق من سبب الحريق ثبت أن الطفلة صوفيا إيزوفا، ذات الخامسة أعوام، كانت تتبع تعليمات لعبتها المفضلة و هي "جنية النار".

- تم تصميم اللعبة بشكل يشبه إلى حد كبير لعبة شهيرة ومحبوبة بين الأطفال تُسمى "نادي الساحرات" وتتشابه معها في المؤثرات والرسوم المتحركة.

- بمجرد تحميل اللعبة والدخول إليها تظهر رسومات كرتونية تشبه الجنيات المنتشرة في برامج الكرتون، ففي البداية تطلب اللعبة من الأطفال تجهيز الجنية وتمشيط شعرها واختيار ما يناسبها من ملابس وهذا ما يجذب الأطفال للعبة، وبعد ذلك تبدأ اللعبة في جذب الأطفال للجميات أكثر فأكثر وتظهر لهم بعض التعليمات الخاصة باللعبة و هي "في منتصف الليل، عندما يغط الجميع في نوم عميق، استيقظ وانهض من سريرك وتجول في الغرفة ثلاث مرات".

- تواصل اللعبة تعليماتها للأطفال، من خلال هذه الكلمات: "يا ساحرة الملكة ألفي، يا أيتها الجنيات الصغيرة الحلوة، أعطني القوة، أنا أطلب منك ذلك، وبعد ذلك اذهب إلى المطبخ بهدوء وصمت، دون أن يشعر بك أحد، و إلا سحر الكلمات سيختفي، ثم افتح شعلات موقد الغاز الأربع، دون إشعالها، فأنت لا تريد أن تحترق، أليس كذلك؟".

- وتكمل اللعبة باقي التعليمات الخاصة بها "ثم نامي، الغاز السحري سوف يأتي إليك، ستتنفسيه أثناء نومك، وفي صباح اليوم التالي، عندما تستيقظين رددي: "شكرًا لك ألفي، لقد صرت جنية، وبتلك الطريقة سوف تصبح جنية نار حقيقية".