تعرف على أكثر اختراع بلا فائدة في العالم

أمضى شخص بالغ من العمر 31 عامًا، سنة كاملة في بحث مضني لتصميم ربما أكثر الاختراعات غير المجدية وعديمة الفائدة في العالم، وهي حلمات مثل حلمات ثدي وحيد القرن.

ويأمل داني راكستون، في أن يكون منتجه الجديد هو الشيء الأكثر مبيعاً في عالم الأدوات الغريبة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتصميم راكستون ذو الشكل المعتوه، الذي يتكون من كرات بيضاء يتدلى منه حلمات لولبية، ليس له فائدة إطلاقا، ومع ذلك استغرق عامًا كاملا لتصميمه.

النموذج الأولي للاختراع هو نسخة لحلمات ثدي وحيد القرن، ومصمم ليوضع على طاولة مكتب أو سرير مثلا.

وقال داني راكستون، صاحب الاختراع: "هناك الكثير من الأشياء التي ليس لها فائدة في المتاجر، فلماذا لا يكون هناك حلمات لأحادي القرن أيضًا لكل شخص يحب أحادي القرن".

وصمم داني الحلمات في منزله في "لاركفيلد" في منطقة "كينت" البريطانية، حيث كان يشاركه في الأمر كلبه وخطيبته.

وحاليا ينتج الاختراع بألان متعددة في الصين، وسوف يكون في متاجر المملكة المتحدة قريبا.

وذكر راكستون أنه سيكون المنتج النهائي أصغر من حجم النموذج الأولي، وستكون مثالية للمحلات التجارية، وعندما أخبر أصدقائه عن أحدث مشروع تجاري له لم يفاجأوا به، وضحكوا عندما أخبرهم.

ولم تكن حلمات ثدي وحيد القرن أو أعمال داني، فهو أنشأ تطبيقًا على الهاتف الجوّال، يسمى "Stare Off"، وغرضه التسلية، ولم يحدد سعر النتج الجديد بعد، لكن داني يأمل ألا يزيد سعره عن 10 جنيهات استرلينية(250 جنيه).