آخر الأخبار

كوكاكولا متهمة بالتسبب في تزايد حالات السمنة والسكري

كوكاكولا متهمة بالتسبب في تزايد حالات السمنة والسكري

علماء يحلون لغز مومياء مصرية عمرها 4 آلاف عام

علماء يحلون لغز مومياء مصرية عمرها 4 آلاف عام

أمازون تستعد لتحويل Lord Of The Rings إلى مسلسل بتكلفة مليار دولار

أمازون تستعد لتحويل Lord Of The Rings إلى مسلسل بتكلفة مليار دولار

دراسة: كُل أقل وعِش أطول

دراسة: كُل أقل وعِش أطول

كوكاكولا متهمة بالتسبب في تزايد حالات السمنة والسكري

منذ 27 دقيقة
كوكاكولا

كوكاكولا

كتب: وكالات

ذكرت منظمة "فود ووتش"، المعنية بحماية المستهلكين ومراقبة المواد الغذائية، أن شركة كوكاكولا تقلل من مخاطر مشروباتها السكرية وتروج لها، متهمة الشركة بالتسبب في تزايد حالات الإصابة بالسمنة والسكري، بسبب مشروباتها الغازية.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا، مارتن روكر، في برلين إن الشركة الرائدة في صناعة المشروبات الغازية تقلل من شأن مخاطر مثبتة علمية لمشروباتها السكرية.

وذكر روكر أن كوكاكولا تحاول عبر حملات ضغط تجنب إجراءات حظر الدعاية لمنتجاتها وفرض ضرائب خاصة عليها.

وانتقدت المنظمة استهداف الحملات الإعلانية للشركة على الإنترنت والتليفزيون للأطفال والمراهقين على وجه الخصوص.

وأفردت المنظمة في تقريرها الذي جاء في مئة صفحة استراتيجية، شركة كوكاكولا، التي وصفتها المنظمة بأنها مثيرة للشكوك.

ونفت كوكاكولا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تستثمر على نحو فوق المتوسط في الترويج للمشروبات الخالية من السكر أو التي تحتوي على نسب أقل منه.

وأضافت الشركة أنها علاوة على ذلك لا تروج لمنتجاتها في وسائط موجهة على الأغلب لأطفال دون 12 عاماً، مشيرة إلى أن هذا الإلزام الذاتي تراجعه أطراف مستقلة على نحو دوري.

أخبار متعلقة

مدير عام "كوكاكولا مصر": سنقدم مفاجآت كثيرة للمصريين هذا العام

مدير عام "كوكاكولا مصر": سنقدم مفاجآت كثيرة للمصريين هذا العام

بالفيديو| رجل ملأ سيارته بـ"كوكاكولا" بدلا من البنزين.. شاهد ماذا حدث

بالفيديو| رجل ملأ سيارته بـ"كوكاكولا" بدلا من البنزين.. شاهد ماذا حدث

بالفيديو| تأثير "كوكاكولا" على موتور سيارة "BMW"

بالفيديو| تأثير "كوكاكولا" على موتور سيارة "BMW"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

في أثناء التحقيق معها.. ضابط إسرائيلي يتحرش بعهد التميمي

في أثناء التحقيق معها.. ضابط إسرائيلي يتحرش بعهد التميمي

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن محامية الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، غابي لسكي، قدمت شكوى إلى المستشار القضائي لدى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض موكلتها إلى الت

هل صانع "الحوت الأزرق" ومستخدموه "قتلة".. من وجهة نظر القانون؟

هل صانع "الحوت الأزرق" ومستخدموه "قتلة".. من وجهة نظر القانون؟

"مريم، بوكيمون جو، جنية النار، تحدي شارلي".. تعددت الألعاب الإلكترونية في العالم الافتراضي، الذي ظل دون ضوابط، ليكون بعضه بمثابة آفة تتسلل رويدا رويدا في أذهان

متى يكون النوم ليلا ضارا بالصحة؟.. "خبراء يوضحون"

متى يكون النوم ليلا ضارا بالصحة؟.. "خبراء يوضحون"

حذر رئيس قسم طب النوم بكلية الطب في جامعة "سيتشينيف" في موسكو، "ميخائيل بوليوكتوف"، من الخطر الذي قد يسببه النوم ليلا.

خبراء يكشفون المزايا السحرية للشوكولاتة

خبراء يكشفون المزايا السحرية للشوكولاتة

سلط علماء بريطانيون الضوء على خصائص الشوكولاتة وتأثيرها الشامل على صحة جسم الإنسان.

"عضلات الفخذ".. الشبح الذي يخيف محمد صلاح دائما

"عضلات الفخذ".. الشبح الذي يخيف محمد صلاح دائما

"عضلات الفخذ".. الشبح الذي يخيف محمد صلاح دائما