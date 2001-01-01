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أمازون تستعد لتحويل Lord Of The Rings إلى مسلسل بتكلفة مليار دولار

اليوم PM 09:26
Lord Of The Rings

Lord Of The Rings

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، شراء الحقوق التلفزيونية لإنتاج مسلسل عن رواية "سيد الخواتم".

وأضافت "أمازون" أن المسلسل المزمع إنتاجه سيبث عبر خدمة "برايم فيديو" التابعة لموقع شركة التجزئة العملاقة، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت أن المسلسل سيتناول أحداثا تسبق بداية سلسلة الأفلام الشهيرة التي أنتجت عن الرواية بين عامي 2001 و2003.

وتقع أحداث الرواية، التي كتبها "جي آر أر تولكن"، في أرض تدعى الأرض الوسطى، وتتمحور حول خاتم السلطة الذي صنعه سيد الظلام سورون.

وبحسب ما قالته الصحيفة البريطانية، خصصت أمازون ميزانية ضخمة لإنتاج المسلسل ستكون هي الأعلى في التاريخ، حيث ستصل إلى مليار دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تتعاون الشركة مع المخرج النيوزولندي بيتر جاكسون، صانع سلسلة الأفلام، والممثل إيان ماكيلين صاحب الشخصية الشهيرة "جاندالف" الذين أبدوا استعدادهما للمشاركة في المسلسل.

 

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